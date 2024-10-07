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Posted 7 октября, 05:07

Published 7 октября, 05:07

Modified 7 октября, 05:09

Updated 7 октября, 05:09

Евгений Варнавский отказался от доли в ресторанном холдинге

Варнавский-младший отказался от доли в «Музыке и кино»

7 октября 2024, 05:07
Фото: 1MI

Евгений Варнавский отказался от доли в ресторанном холдинге

С этой компанией связаны рестораны «Сенкевич», «Сибирская корона», «Елки-палки».

В обществе с ограниченной ответственностью «Музыка и кино», зарегистрированном в Омске на проспекте Мира, изменилась структура собственности. Один из трех учредителей, Евгений Варнавский, отказался от своей доли уставного капитала (24,81%), которая перешла к Максиму Иволгину. Последнему теперь принадлежат 75,18%, а остальными 24,81% владеет Алексей Перегуда.

Напомним: «Музыка и кино» — холдинг, в разное время развивавший такие заведения общепита, как рестораны «Сенкевич» и «Сибирская корона», трактир «Елки-палки», кафе-бистро «Курочка рядом». Евгений Варнавский — известный омский бизнесмен, один из сыновей покойного спикера Законодательного собрания Омской области Владимира Варнавского. На прошлой неделе Город55 писал о том, что этот предприниматель стал учредителем ООО «Эгида».

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Евгений Варнавский#Переход доли
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