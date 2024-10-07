Варнавский-младший отказался от доли в «Музыке и кино»

В обществе с ограниченной ответственностью «Музыка и кино», зарегистрированном в Омске на проспекте Мира, изменилась структура собственности. Один из трех учредителей, Евгений Варнавский, отказался от своей доли уставного капитала (24,81%), которая перешла к Максиму Иволгину. Последнему теперь принадлежат 75,18%, а остальными 24,81% владеет Алексей Перегуда.