Варнавский-младший отказался от доли в «Музыке и кино»

Posted 7 октября, 05:07
Published 7 октября, 05:07
Modified 7 октября, 05:09
Updated 7 октября, 05:09
В обществе с ограниченной ответственностью «Музыка и кино», зарегистрированном в Омске на проспекте Мира, изменилась структура собственности. Один из трех учредителей, Евгений Варнавский, отказался от своей доли уставного капитала (24,81%), которая перешла к Максиму Иволгину. Последнему теперь принадлежат 75,18%, а остальными 24,81% владеет Алексей Перегуда.
Напомним: «Музыка и кино» — холдинг, в разное время развивавший такие заведения общепита, как рестораны «Сенкевич» и «Сибирская корона», трактир «Елки-палки», кафе-бистро «Курочка рядом». Евгений Варнавский — известный омский бизнесмен, один из сыновей покойного спикера Законодательного собрания Омской области Владимира Варнавского. На прошлой неделе Город55 писал о том, что этот предприниматель стал учредителем ООО «Эгида».