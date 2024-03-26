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Илья Иванов и Петр Варнавский стали владельцами теннисного центра на Челюскинцев

Илья Иванов и Петр Варнавский стали владельцами теннисного центра

26 марта 2024, 05:10
Фото: 1MI

Илья Иванов и Петр Варнавский стали владельцами теннисного центра на Челюскинцев

Им принадлежат по 30% уставного капитала ТЦ «На Челюскинцев».

В обществе с ограниченной ответственностью «Теннисный центр „На Челюскинцев“» изменилась структура собственности. До недавнего времени весь уставный капитал ООО принадлежал Валерию Бутикову, но теперь он разделен между тремя предпринимателями. Это Алла Киселевская (40%), Илья Яковлев (30%) и Петр Варнавский (30%). Директор на данный момент тот же — Алексей Шевченко.

Стоит отметить, что теннисный центр стабильно приносит прибыль. В 2022 году (последний год, за который есть данные) доходы превысили расходы на 9,5 млн рублей.

Один из новых владельцев ТЦ Петр Варнавский известен как сын покойного спикера Законодательного собрания Омской области Владимира Варнавского. Совместно с Ильей Яковлевым он владеет целым рядом значимых для Омска активов. Это «Герцен Плаза», КДЦ «Маяковский», ТК «Казачья слобода», строительный и автомобильный рынок «Левобережье».

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#Бизнес#Новости#Петр Варнавский#Николай Эйхвальд#Переход доли#Илья Яковлев
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