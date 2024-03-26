Илья Иванов и Петр Варнавский стали владельцами теннисного центра

В обществе с ограниченной ответственностью «Теннисный центр „На Челюскинцев“» изменилась структура собственности. До недавнего времени весь уставный капитал ООО принадлежал Валерию Бутикову, но теперь он разделен между тремя предпринимателями. Это Алла Киселевская (40%), Илья Яковлев (30%) и Петр Варнавский (30%). Директор на данный момент тот же — Алексей Шевченко.