В Омске 8 октября простятся с преподавателем физкультуры, погибшим на СВО

Posted 7 октября, 11:30
Published 7 октября, 11:30
Modified 7 октября, 11:32
Updated 7 октября, 11:32
В ходе выполнения обязанностей в рамках специальной военной операции скончался омич Алексей Гусев. Он был преподавателем физической культуры и армейского рукопашного боя, посвятившим свою жизнь обучению и воспитанию молодого поколения. Об этом сообщил министр образования региона Иван Кротт.
Алексей начал свою педагогическую карьеру в Казачьей кадетской школе-интернате имени Д. Т. Язова, где проработал 12 лет. За это время он обучил многих кадетов.
Прощание с Алексеем Гусевым запланировано на 8 октября 2024 года. Церемония пройдет с 12:00 до 13:00 на Черлакском тракте, 1а, после чего состоится захоронение на Ново-Южном кладбище.
Редакция Города55 выражает искренние соболезнования семье погибшего, его друзьям и знакомым.