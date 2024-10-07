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Posted 7 октября, 11:30

Published 7 октября, 11:30

Modified 7 октября, 11:32

Updated 7 октября, 11:32

В Омске 8 октября простятся с преподавателем физкультуры, погибшим на СВО

В Омске 8 октября простятся с преподавателем физкультуры, погибшим на СВО

7 октября 2024, 11:30
Фото: 1MI
В Омске 8 октября простятся с Алексеем Гусевым, преподавателем физической культуры и армейского рукопашного боя, погибшим во время спецоперации.

В ходе выполнения обязанностей в рамках специальной военной операции скончался омич Алексей Гусев. Он был преподавателем физической культуры и армейского рукопашного боя, посвятившим свою жизнь обучению и воспитанию молодого поколения. Об этом сообщил министр образования региона Иван Кротт.

Алексей начал свою педагогическую карьеру в Казачьей кадетской школе-интернате имени Д. Т. Язова, где проработал 12 лет. За это время он обучил многих кадетов.

Прощание с Алексеем Гусевым запланировано на 8 октября 2024 года. Церемония пройдет с 12:00 до 13:00 на Черлакском тракте, 1а, после чего состоится захоронение на Ново-Южном кладбище.

Редакция Города55 выражает искренние соболезнования семье погибшего, его друзьям и знакомым.

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