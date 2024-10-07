В Омске 8 октября простятся с преподавателем физкультуры, погибшим на СВО

В ходе выполнения обязанностей в рамках специальной военной операции скончался омич Алексей Гусев. Он был преподавателем физической культуры и армейского рукопашного боя, посвятившим свою жизнь обучению и воспитанию молодого поколения. Об этом сообщил министр образования региона Иван Кротт.