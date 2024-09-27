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Posted 27 сентября, 05:19

Published 27 сентября, 05:19

Modified 27 сентября, 05:21

Updated 27 сентября, 05:21

24-летний стрелок-доброволец из Омской области погиб в зоне СВО

Любил читать и был спокойным. В зоне СВО погиб 24-летний стрелок из Омской области

27 сентября 2024, 05:19
Фото: Изображение Midjourney

24-летний стрелок-доброволец из Омской области погиб в зоне СВО

Прощание с мужчиной состоялось накануне в селе Золотая Нива Оконешниковского района.

Вчера, 26 сентября, в селе Золотая Нива Оконешниковского района состоялось прощание с 24-летним местным жителем Дмитрием Наполовым. Молодой человек погиб двумя неделями ранее, 13 сентября 2024-го, при выполнении воинского долга в зоне СВО.

Представители районной администрации в некрологе тепло отозвались о погибшем. Они заявили, что у Дмитрия был спокойный и уравновешенный характер. Также он любил читать и часто проводил время в библиотеке.

На СВО Наполов ушел добровольцем осенью 2022 года. Там он был старшим стрелком десантно-штурмового отделения.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего мужчины.

В зоне СВО погиб житель Тевризского района Омской области
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