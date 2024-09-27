Любил читать и был спокойным. В зоне СВО погиб 24-летний стрелок из Омской области

Posted 27 сентября, 05:19
Published 27 сентября, 05:19
Modified 27 сентября, 05:21
Updated 27 сентября, 05:21
Вчера, 26 сентября, в селе Золотая Нива Оконешниковского района состоялось прощание с 24-летним местным жителем Дмитрием Наполовым. Молодой человек погиб двумя неделями ранее, 13 сентября 2024-го, при выполнении воинского долга в зоне СВО.
Представители районной администрации в некрологе тепло отозвались о погибшем. Они заявили, что у Дмитрия был спокойный и уравновешенный характер. Также он любил читать и часто проводил время в библиотеке.
На СВО Наполов ушел добровольцем осенью 2022 года. Там он был старшим стрелком десантно-штурмового отделения.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего мужчины.