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Posted 7 октября, 12:20

Published 7 октября, 12:20

Modified 7 октября, 12:24

Updated 7 октября, 12:24

На 74-м году жизни скончался ветеран омского хоккея Николай Березовский

На 74-м году жизни скончался ветеран омского хоккея Николай Березовский

7 октября 2024, 12:20
Фото: ХК «Авангард»
Прощание с Николаем Березовским пройдет завтра, 8 октября, в Воскресенском военном соборе.

В соцсетях хоккейного клуба «Авангард» сообщили о смерти ветерана омского хоккея Николая Березовского, он скончался в возрасте 74 лет.

Николай Березовский провел за «Каучук», «Химик», «Шинник» и «Авангард» около 550 игр, он находится на втором месте по количеству проведенных матчей за всю историю клуба. После завершения игровой карьеры, Березовский стал тренером и долго работал с юными игроками в ДЮСШ «Авангард».

Прощание с Николаем Березовским пройдет 8 октября, с 13:00 до 14:00, в Воскресенском военном соборе по адресу ул. Партизанская, 16.

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