На 74-м году жизни скончался ветеран омского хоккея Николай Березовский

Николай Березовский провел за «Каучук», «Химик», «Шинник» и «Авангард» около 550 игр, он находится на втором месте по количеству проведенных матчей за всю историю клуба. После завершения игровой карьеры, Березовский стал тренером и долго работал с юными игроками в ДЮСШ «Авангард».