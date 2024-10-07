На 74-м году жизни скончался ветеран омского хоккея Николай Березовский

Posted 7 октября, 12:20
Published 7 октября, 12:20
Modified 7 октября, 12:24
Updated 7 октября, 12:24
В соцсетях хоккейного клуба «Авангард» сообщили о смерти ветерана омского хоккея Николая Березовского, он скончался в возрасте 74 лет.
Николай Березовский провел за «Каучук», «Химик», «Шинник» и «Авангард» около 550 игр, он находится на втором месте по количеству проведенных матчей за всю историю клуба. После завершения игровой карьеры, Березовский стал тренером и долго работал с юными игроками в ДЮСШ «Авангард».
Прощание с Николаем Березовским пройдет 8 октября, с 13:00 до 14:00, в Воскресенском военном соборе по адресу ул. Партизанская, 16.