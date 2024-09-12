Символ российского ТВ. В Москве умер известный журналист Николай Сванидзе

Николай Сванидзе стал символом эпохи российского телевидения. Его программы, особенно на канале «Россия», завоевали любовь и уважение миллионов зрителей. Он был автором и ведущим таких знаковых передач, как «Зеркало», «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» и многих других.