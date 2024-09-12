Символ российского ТВ. В Москве умер известный журналист Николай Сванидзе

Posted 12 сентября, 07:45
Published 12 сентября, 07:45
Modified 12 сентября, 07:45
Updated 12 сентября, 07:45
Как сообщают «Новые известия», в Москве умер известный журналист Николай Сванидзе. Ему должно было исполниться 73 лет.
Николай Сванидзе — яркий представитель отечественной журналистики, историк и телеведущий, оставивший глубокий след в сердцах зрителей и коллег.
Сванидзе ушёл из жизни в своей московской квартире на улице Маршала Василевского. По предварительным данным, причиной его смерти стали осложнения, вызванные пневмонией или острая сердечная недостаточность.
Николай Сванидзе стал символом эпохи российского телевидения. Его программы, особенно на канале «Россия», завоевали любовь и уважение миллионов зрителей. Он был автором и ведущим таких знаковых передач, как «Зеркало», «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» и многих других.