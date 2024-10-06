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Posted 6 октября, 06:19

Published 6 октября, 06:19

Modified 6 октября, 06:21

Updated 6 октября, 06:21

иллюстрация

Демонтаж и вывоз. Мэрия будет бороться с самовольными торговыми объектами в Омске

6 октября 2024, 06:19
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омская мэрия начала поиск подрядчика для демонтажа самовольных торговых точек

Торговые точки и киоски, появившиеся на улицах без должного согласования, будут демонтироваться и вывозиться на площадки временного хранения — на эти цели из городского бюджета выделено 1,3 млн рублей.

Соответствующий лот появился на портале ЕИС Закупки в минувшую пятницу: прием заявок от потенциальных подрядчиков завершится 14 октября. Срок оказания услуг, согласно проекту договора, рассчитан на весь 2025 год: с 1 января по 25 декабря.

Как отмечается в документах закупки, самовольные торговые павильоны, как и их содержимое, не пострадают: подобные объекты будут вывозиться на площадку временного хранения на улице Каховского. К слову, их список в документации также присутствует — это елочные базары, торговые лотки, палатки и павильоны, а также остатки их конструкций.

Подход к работе с каждым из перечисленных объектов также отличается: если для вывоза самовольно появившегося объекта не требуется серьезных демонтажных работ, то у подрядчика есть один день на его «ликвидацию». В иных случаях срок работ увеличен до пяти календарных дней.

Кроме того, после выполнения всех предписанных действий, исполнителю необходимо вывезти и утилизировать строительный мусор, оставшийся после демонтажа торгового объекта.

Напомним, ранее Город55 сообщал о закупке «Пассажирсервисом» новых транспортных карт для системы «Омка»: 10 тысяч единиц карточек должны поступить предприятию до конца декабря этого года.

Новенькая «Омка». Омский «Пассажирсервис» закупает 10 тысяч транспортных карт
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#Илья Скобин#Омск#Мэрия#Демонтаж#Новости#Подрядчики#Торговые объекты#Уличные базары#Площадка временного хранения
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