Демонтаж и вывоз. Мэрия будет бороться с самовольными торговыми объектами в Омске

Как отмечается в документах закупки, самовольные торговые павильоны, как и их содержимое, не пострадают: подобные объекты будут вывозиться на площадку временного хранения на улице Каховского. К слову, их список в документации также присутствует — это елочные базары, торговые лотки, палатки и павильоны, а также остатки их конструкций.