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Posted 30 сентября, 08:40

Published 30 сентября, 08:40

Modified 30 сентября, 08:43

Updated 30 сентября, 08:43

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Выделено 10 миллионов. В Омске хотят отремонтировать морг на территории БСМП-1

30 сентября 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске выделили 10 млн рублей на модернизацию морга

В Омске начнется капитальный ремонт морга, расположенного на территории Больницы скорой медицинской помощи №1. На модернизацию объекта выделено 10 миллионов рублей.

В Омске планируется значительное обновление морга, расположенного на территории Больницы скорой медицинской помощи №1. На капитальный ремонт этого важного объекта здравоохранения выделено около 10 млн рублей. Главным управлением контрактной системы Омской области уже объявлены две закупки.

Основная часть средств, а именно 8,3 млн рублей, будет направлена на общестроительные работы. Подрядчику предстоит выполнить целый комплекс задач: от архитектурно-строительных и конструктивных решений до ремонта систем отопления и вентиляции. Также запланированы электромонтажные и отделочные работы, которые должны значительно улучшить условия эксплуатации здания.

Вторая закупка, стоимостью 1,65 млн рублей, посвящена инженерным коммуникациям. Здесь акцент сделан на электромонтажные и пусконаладочные работы вентиляции, а также на ремонт водопровода и канализации.

Процесс выбора подрядчиков уже запущен: заявки принимаются до 4 октября 2024 года, а 8 октября будет объявлен победитель тендера. Завершение всех ремонтных работ намечено на 20 декабря 2024 года.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске строительство детских садов и школ будет продолжаться, но проблемы социальной инфраструктуры будут решаться за счет добровольного участия строительных компаний. Уже заключаются соответствующие соглашения с городской администрацией, и среди таких застройщиков — компании «Брик» и «Полат».

В ход идут средства девелоперов: в Омске продолжат строить школы и детские сады
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#Екатерина Тараленко#Ремонт#Омск#Омская область#Строительство#Здравоохранение#Инфраструктура#Новости#Подрядчики
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