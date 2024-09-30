Выделено 10 миллионов. В Омске хотят отремонтировать морг на территории БСМП-1

Posted 30 сентября, 08:40
Published 30 сентября, 08:40
Modified 30 сентября, 08:43
Updated 30 сентября, 08:43
В Омске планируется значительное обновление морга, расположенного на территории Больницы скорой медицинской помощи №1. На капитальный ремонт этого важного объекта здравоохранения выделено около 10 млн рублей. Главным управлением контрактной системы Омской области уже объявлены две закупки.
Основная часть средств, а именно 8,3 млн рублей, будет направлена на общестроительные работы. Подрядчику предстоит выполнить целый комплекс задач: от архитектурно-строительных и конструктивных решений до ремонта систем отопления и вентиляции. Также запланированы электромонтажные и отделочные работы, которые должны значительно улучшить условия эксплуатации здания.
Вторая закупка, стоимостью 1,65 млн рублей, посвящена инженерным коммуникациям. Здесь акцент сделан на электромонтажные и пусконаладочные работы вентиляции, а также на ремонт водопровода и канализации.
Процесс выбора подрядчиков уже запущен: заявки принимаются до 4 октября 2024 года, а 8 октября будет объявлен победитель тендера. Завершение всех ремонтных работ намечено на 20 декабря 2024 года.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске строительство детских садов и школ будет продолжаться, но проблемы социальной инфраструктуры будут решаться за счет добровольного участия строительных компаний. Уже заключаются соответствующие соглашения с городской администрацией, и среди таких застройщиков — компании «Брик» и «Полат».
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