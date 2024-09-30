Выделено 10 миллионов. В Омске хотят отремонтировать морг на территории БСМП-1

Основная часть средств, а именно 8,3 млн рублей, будет направлена на общестроительные работы. Подрядчику предстоит выполнить целый комплекс задач: от архитектурно-строительных и конструктивных решений до ремонта систем отопления и вентиляции. Также запланированы электромонтажные и отделочные работы, которые должны значительно улучшить условия эксплуатации здания.