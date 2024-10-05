Получили по пять минут штрафа. На матче «Авангард» — «Барыс» произошла жесткая драка

Posted 5 октября, 14:10
Published 5 октября, 14:10
Modified 5 октября, 14:14
Updated 5 октября, 14:14
На 18-й минуте матча «Авангард» — «Барыс» хоккеисты Никита Холодилин и Тамирлан Гайтамиров устроили жесткую драку. Игрок казахстанской команды начал бить кулаками омича так, что у того слетел шлем, а «ястреб» повалил соперника на лед.
Разнять хоккеистов помогли судьи. За неспортивное поведение Холодилин и Гайтамиров отправились в штрафной бокс на пять минут.
Напомним, что игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «Авангарда», шайбы забросили Алексей Макеев, Семен Чистяков, Рид Буше и Линден Вей.
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