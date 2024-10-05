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Posted 5 октября, 14:10

Published 5 октября, 14:10

Modified 5 октября, 14:14

Updated 5 октября, 14:14

Скриншот трансляции

Получили по пять минут штрафа. На матче «Авангард» — «Барыс» произошла жесткая драка

5 октября 2024, 14:10
Фото: gorod55.ru
Скриншот трансляции

Хоккеисты «Авангарда» и «Барыса» устроили жесткую драку

Стычка произошла под конец первого периода, отбывать наказание отправились Тамирлан Гайтамиров и Никита Холодилин.

На 18-й минуте матча «Авангард» — «Барыс» хоккеисты Никита Холодилин и Тамирлан Гайтамиров устроили жесткую драку. Игрок казахстанской команды начал бить кулаками омича так, что у того слетел шлем, а «ястреб» повалил соперника на лед.

Разнять хоккеистов помогли судьи. За неспортивное поведение Холодилин и Гайтамиров отправились в штрафной бокс на пять минут.

Напомним, что игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «Авангарда», шайбы забросили Алексей Макеев, Семен Чистяков, Рид Буше и Линден Вей.

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