«Авангард» одержал победу над «Барысом» со счетом 4:0

Posted 5 октября, 13:49
Published 5 октября, 13:49
Modified 5 октября, 13:52
Updated 5 октября, 13:52
Домашний матч завершился для «Авангарда» победой над «Барысом» со счетом 4:0. В первом периоде команды не смогли «разморозить» счет на табло, но не раз воротам «ястребов» угрожала опасность. Голевые моменты соперников парировал Павел Хомченко.
Во втором периоде «Авангард» начал играть активнее, но гости из Казахстана не теряли агрессивный настрой и часто оказывались в чужой зоне. Однако удача сегодня была не на стороне «Барыса». На 29 минуте игры передача Алексея Соловьева помогла Алексею Макееву забросить первую шайбу. Менее чем через минуту Семен Чистяков реализовал большинство своей команды и удвоил преимущество. Передачу отдал Дамир Шарипзянов.
Третий период не оставил «Барысу» шансов на победу. В середине двадцатиминутки нападающий Рид Буше в большинстве забросил третью шайбу «Авангарда», на табло засветилось 3:0.
Под занавес встречи гости снова нарушили правила и получили двухминутный штраф, этим воспользовался Линден Вей. С передачи Райана Спунера и Дамира Шарипзянова он забросил победную шайбу. Итог игры — 4:0 в пользу омской команды.
Напомним, что в предыдущей игре «ястребы» уступили ярославскому «Локомотиву» со счетом 3:5. Заброшенными шайбами отличились Михаил Гуляев и Рид Буше.
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