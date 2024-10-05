«Авангард» одержал победу над «Барысом» со счетом 4:0

Во втором периоде «Авангард» начал играть активнее, но гости из Казахстана не теряли агрессивный настрой и часто оказывались в чужой зоне. Однако удача сегодня была не на стороне «Барыса». На 29 минуте игры передача Алексея Соловьева помогла Алексею Макееву забросить первую шайбу. Менее чем через минуту Семен Чистяков реализовал большинство своей команды и удвоил преимущество. Передачу отдал Дамир Шарипзянов.