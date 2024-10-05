Погром перед отъездом: в Омске федерация Шеметовых варварски разрушила помещения

Posted 5 октября, 03:46
Published 5 октября, 03:46
Modified 5 октября, 04:00
Updated 5 октября, 04:00
В Омске муниципальное помещение, ранее занимаемое региональной общественной организацией «Федерация Кунг-фу», оказалось в плачевном состоянии. Администрация города, планировавшая передать освободившуюся площадь кинологическому клубу «Дайна», обнаружила значительные повреждения после проверки специалистами департамента имущественных отношений.
«Федерация Кунг-фу», которой руководят братья Шеметовы с 2019 года использовала помещение площадью более 170 квадратных метров на безвозмездной основе. Однако, в ходе проверки, проведенной перед истечением договора в декабре 2023 года, выяснилось, что организация не выполняла условия соглашения. Среди нарушений: отсутствие квоты на бесплатные занятия для детей из социально уязвимых семей, а также отсутствие совместных социальных проектов с администрацией города.
В результате, комиссия по имущественной поддержке отказала в продлении безвозмездного пользования, предложив льготную аренду, от которой «Федерация Кунг-фу» отказалась. Организация также не освободила помещение, что вынудило департамент обратиться в суд. Арбитражный суд Омской области удовлетворил требования департамента, и 18 сентября 2024 года было возбуждено исполнительное производство.
После освобождения помещения специалисты зафиксировали значительный ущерб, нанесенный имуществу. Виновные лица будут привлечены к ответственности, и ущерб будет взыскан, если потребуется, через суд.
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