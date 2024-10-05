Погром перед отъездом: в Омске федерация Шеметовых варварски разрушила помещения

«Федерация Кунг-фу», которой руководят братья Шеметовы с 2019 года использовала помещение площадью более 170 квадратных метров на безвозмездной основе. Однако, в ходе проверки, проведенной перед истечением договора в декабре 2023 года, выяснилось, что организация не выполняла условия соглашения. Среди нарушений: отсутствие квоты на бесплатные занятия для детей из социально уязвимых семей, а также отсутствие совместных социальных проектов с администрацией города.