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Posted 5 октября, 03:46

Published 5 октября, 03:46

Modified 5 октября, 04:00

Updated 5 октября, 04:00

В Омске Федерацию Кунг-фу заставят ответить за погром в муниципальном помещении

Погром перед отъездом: в Омске федерация Шеметовых варварски разрушила помещения

5 октября 2024, 03:46
Фото: Администрация города Омска

В Омске Федерацию Кунг-фу заставят ответить за погром в муниципальном помещении

В Омске помещение, которое «Федерация Кунг-фу» использовала на безвозмездной основе, оказалось в плачевном состоянии после их выезда. Администрация города намеревается взыскать с организации ущерб за ненадлежащее содержание помещения.

В Омске муниципальное помещение, ранее занимаемое региональной общественной организацией «Федерация Кунг-фу», оказалось в плачевном состоянии. Администрация города, планировавшая передать освободившуюся площадь кинологическому клубу «Дайна», обнаружила значительные повреждения после проверки специалистами департамента имущественных отношений.

«Федерация Кунг-фу», которой руководят братья Шеметовы с 2019 года использовала помещение площадью более 170 квадратных метров на безвозмездной основе. Однако, в ходе проверки, проведенной перед истечением договора в декабре 2023 года, выяснилось, что организация не выполняла условия соглашения. Среди нарушений: отсутствие квоты на бесплатные занятия для детей из социально уязвимых семей, а также отсутствие совместных социальных проектов с администрацией города.

Фото: Администрация города Омска

В результате, комиссия по имущественной поддержке отказала в продлении безвозмездного пользования, предложив льготную аренду, от которой «Федерация Кунг-фу» отказалась. Организация также не освободила помещение, что вынудило департамент обратиться в суд. Арбитражный суд Омской области удовлетворил требования департамента, и 18 сентября 2024 года было возбуждено исполнительное производство.

После освобождения помещения специалисты зафиксировали значительный ущерб, нанесенный имуществу. Виновные лица будут привлечены к ответственности, и ущерб будет взыскан, если потребуется, через суд.

Как ранее сообщал Город55, выяснилось, что одноэтажное здание площадью 1360 квадратных метров на улице 40 лет Ракетных войск в поселке Степной было приобретено акционерным обществом «Военторг-Восток». Сделка состоялась только с пятой попытки, так как предыдущие аукционы не увенчались успехом.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Арбитражный суд#Департамент имущественных отношений#Новости#Ущерб#Исполнительное производство
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