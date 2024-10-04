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Posted 4 октября, 14:35

Published 4 октября, 14:35

Modified 4 октября, 14:40

Updated 4 октября, 14:40

Основатели омской академии единоборств разрушили помещение перед возвращением мэрии

Основатели омской академии единоборств разрушили помещение перед возвращением мэрии

4 октября 2024, 14:35
Фото: 1MI
Братья Шеметовы проводили ремонт в помещении за свой счет и решили разгромить его перед передачей администрации города.

В прошлом месяце мэрия Омска не стала продлевать соглашение с академией единоборств, которая располагалась в муниципальном помещении на Красном Пути, 141. Причиной стали нарушения в работе центра кунг-фу.

Выяснилось, что перед выселением основатели академии братья Сергей и Виталий Шеметовы решили разгромить помещение. Фотографии появились в городском паблике «Инцидент Омск».

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Скриншот. Фото: Инцидент Омск

В комментариях к записи омичи предположили, что мужчины устроили разгром, потому что самостоятельно делали ремонт в здании. Говорили об этом и сами Шеметовы. По словам основателей академии, на капитальный ремонт было потрачено более 4 миллионов рублей.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Спортивные клубы
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