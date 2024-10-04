Основатели омской академии единоборств разрушили помещение перед возвращением мэрии

Posted 4 октября, 14:35
Published 4 октября, 14:35
Modified 4 октября, 14:40
Updated 4 октября, 14:40
В прошлом месяце мэрия Омска не стала продлевать соглашение с академией единоборств, которая располагалась в муниципальном помещении на Красном Пути, 141. Причиной стали нарушения в работе центра кунг-фу.
Выяснилось, что перед выселением основатели академии братья Сергей и Виталий Шеметовы решили разгромить помещение. Фотографии появились в городском паблике «Инцидент Омск».
В комментариях к записи омичи предположили, что мужчины устроили разгром, потому что самостоятельно делали ремонт в здании. Говорили об этом и сами Шеметовы. По словам основателей академии, на капитальный ремонт было потрачено более 4 миллионов рублей.
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