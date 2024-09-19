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Posted 19 сентября, 13:08

Published 19 сентября, 13:08

Modified 19 сентября, 15:29

Updated 19 сентября, 15:29

В Омске здание академии единоборств могут отдать в аренду магазину

Ситуация повторяется. В Омске здание спортивной секции захотели отдать магазину

19 сентября 2024, 13:08
Фото: 1MI

В Омске здание академии единоборств могут отдать в аренду магазину

В академии единоборств, расположенной на Красном Пути, рассказали, что администрация города намерена выселить секцию из здания и сдавать помещение в аренду под коммерческую деятельность.

Омская «Академия единоборства и боевых искусств» может лишиться помещения для занятий, об этом рассказали в официальной группе организации. Известно, что секция располагается в здании по адресу ул. Красный Путь, 141, и работает уже 11 лет, однако недавно, по словам представителя академии, администрация города решила сдать помещение в аренду.

«Организация тренирует детей из социально незащищенных слоев населения бесплатно: это дети из многодетных, малообеспеченных семей, сироты, трудные подростки. На сегодняшний день администрация Омска приняла решение о выселении социально значимой организации РОО „ФК“, не предоставив пояснительной записки о принадлежности решения мэрии города Омска. Помещение будет отдано в аренду под коммерческую деятельность», — сообщили в академии.

В организации также отметили, что своими силами проводили капитальный ремонт в здании и потратили на это более 4 миллионов рублей.

Напомним, что в июле в руки предпринимателя чуть не отправилось помещение еще одной спортивной секции. Арендатором здания на улице Блюхера, где располагался спортивный клуб «Муай-тай», стал бизнесмен Вадим Зайцев. После резонанса в СМИ выселение детей и тренеров предотвратил Виталий Хоценко, сообщив, что «пивнушек» в городе и так достаточно.

Обновлено: в департаменте информационной политики Городу55 сообщили, что администрация города не стала продлевать соглашение с РОО «ФК» из-за ряда нарушений, выявленных в ходе проверки. После освобождения помещение перейдет в руки кинологической службы УМВД.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости
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