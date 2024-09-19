Ситуация повторяется. В Омске здание спортивной секции захотели отдать магазину

Напомним, что в июле в руки предпринимателя чуть не отправилось помещение еще одной спортивной секции. Арендатором здания на улице Блюхера, где располагался спортивный клуб «Муай-тай», стал бизнесмен Вадим Зайцев. После резонанса в СМИ выселение детей и тренеров предотвратил Виталий Хоценко, сообщив, что «пивнушек» в городе и так достаточно.