Ситуация повторяется. В Омске здание спортивной секции захотели отдать магазину

Posted 19 сентября, 13:08
Published 19 сентября, 13:08
Modified 19 сентября, 15:29
Updated 19 сентября, 15:29
Омская «Академия единоборства и боевых искусств» может лишиться помещения для занятий, об этом рассказали в официальной группе организации. Известно, что секция располагается в здании по адресу ул. Красный Путь, 141, и работает уже 11 лет, однако недавно, по словам представителя академии, администрация города решила сдать помещение в аренду.
«Организация тренирует детей из социально незащищенных слоев населения бесплатно: это дети из многодетных, малообеспеченных семей, сироты, трудные подростки. На сегодняшний день администрация Омска приняла решение о выселении социально значимой организации РОО „ФК“, не предоставив пояснительной записки о принадлежности решения мэрии города Омска. Помещение будет отдано в аренду под коммерческую деятельность», — сообщили в академии.
В организации также отметили, что своими силами проводили капитальный ремонт в здании и потратили на это более 4 миллионов рублей.
Напомним, что в июле в руки предпринимателя чуть не отправилось помещение еще одной спортивной секции. Арендатором здания на улице Блюхера, где располагался спортивный клуб «Муай-тай», стал бизнесмен Вадим Зайцев. После резонанса в СМИ выселение детей и тренеров предотвратил Виталий Хоценко, сообщив, что «пивнушек» в городе и так достаточно.
Обновлено: в департаменте информационной политики Городу55 сообщили, что администрация города не стала продлевать соглашение с РОО «ФК» из-за ряда нарушений, выявленных в ходе проверки. После освобождения помещение перейдет в руки кинологической службы УМВД.