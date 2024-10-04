Ущерб на 2 миллиона. Омич поджег машину и парикмахерскую из-за личной неприязни

Posted 4 октября, 04:54
Published 4 октября, 04:54
Modified 4 октября, 05:06
Updated 4 октября, 05:06
Как писал ранее Город55, в Омске на Красном пути сгорело дорогое авто, а от последствий возгорания пострадали соседние машины. Как выяснилось, иномарку подожгли умышленно. В пресс-службе Центрального суда рассказали, что в центре уголовного дела оказался 38-летний заместитель директора частной стоматологической клиники.
Первый инцидент произошел в ночь на 27 сентября. В темноте поджигатель облил легковоспламеняющейся жидкостью автомобиль Mercedes Benz, припаркованный возле дома на Красном Пути. Как выяснилось, причиной этого акта вандализма стало личное неприязненное отношение к владельцу автомобиля. Однако результатом этого злого умысла стало не только повреждение самого Mercedes, но и возгорание рядом припаркованных автомобилей Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Rav 4. Сумма ущерба превысила миллион.
Всего через два дня, 29 сентября, мужчина повторил свой поступок и поджег помещение парикмахерской на улице Октябрьской из-за неприязни к собственнику заведения. Ущерб также составил более миллиона рублей.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело и поместили под домашний арест на время расследования.
Ранее Город55 писал про сильные пробки на Красном пути из-за аварии возле Метромоста. Автомобилистов просят планировать маршруты заранее и выбирать пути объезда.
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