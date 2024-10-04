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Posted 4 октября, 04:54

Published 4 октября, 04:54

Modified 4 октября, 05:06

Updated 4 октября, 05:06

Иллюстрация

Ущерб на 2 миллиона. Омич поджег машину и парикмахерскую из-за личной неприязни

4 октября 2024, 04:54
Фото: 1MI
Иллюстрация

Разъяренный омич за пару дней поджег дорогую иномарку и парикмахерскую

В отношении мужчины завели уголовное дело, сейчас он находится под арестом.

Как писал ранее Город55, в Омске на Красном пути сгорело дорогое авто, а от последствий возгорания пострадали соседние машины. Как выяснилось, иномарку подожгли умышленно. В пресс-службе Центрального суда рассказали, что в центре уголовного дела оказался 38-летний заместитель директора частной стоматологической клиники.

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Первый инцидент произошел в ночь на 27 сентября. В темноте поджигатель облил легковоспламеняющейся жидкостью автомобиль Mercedes Benz, припаркованный возле дома на Красном Пути. Как выяснилось, причиной этого акта вандализма стало личное неприязненное отношение к владельцу автомобиля. Однако результатом этого злого умысла стало не только повреждение самого Mercedes, но и возгорание рядом припаркованных автомобилей Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Rav 4. Сумма ущерба превысила миллион.

Всего через два дня, 29 сентября, мужчина повторил свой поступок и поджег помещение парикмахерской на улице Октябрьской из-за неприязни к собственнику заведения. Ущерб также составил более миллиона рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело и поместили под домашний арест на время расследования.

Ранее Город55 писал про сильные пробки на Красном пути из-за аварии возле Метромоста. Автомобилистов просят планировать маршруты заранее и выбирать пути объезда.

Омичи застряли в пробке на Красном пути у метромоста из-за аварии
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#Кристина Антоносян#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Мерседес#Уголовное дело#Поджог#Арест#Новости#Автомобили
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