Ущерб на 2 миллиона. Омич поджег машину и парикмахерскую из-за личной неприязни

Первый инцидент произошел в ночь на 27 сентября. В темноте поджигатель облил легковоспламеняющейся жидкостью автомобиль Mercedes Benz, припаркованный возле дома на Красном Пути. Как выяснилось, причиной этого акта вандализма стало личное неприязненное отношение к владельцу автомобиля. Однако результатом этого злого умысла стало не только повреждение самого Mercedes, но и возгорание рядом припаркованных автомобилей Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Rav 4. Сумма ущерба превысила миллион.