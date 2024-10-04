Омичи застряли в пробке на Красном пути у метромоста из-за аварии

Также серьезная пробка образовалась по улице Герцена в обе стороны. Она начинается у пересечения с Интернациональной и длится до Кемеровской. Кроме того, сильный затор образовался на Красном пути возле Пятого театра. Судя по обозначениям на картах, там проводятся дорожные работы.