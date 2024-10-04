Омичи застряли в пробке на Красном пути у метромоста из-за аварии

Posted 4 октября, 03:38
Published 4 октября, 03:38
Modified 4 октября, 03:46
Updated 4 октября, 03:46
Сегодня утром, 4 октября, в Омске образовались сильные пробки у метромоста по улице Красный путь. Как сообщают подписчики Города55, там образовалась авария, которая перекрыла сразу две полосы движения. Из-за этого водителям приходится опаздывать на работу и учебу, теряя время в длинной пробке.
Также серьезная пробка образовалась по улице Герцена в обе стороны. Она начинается у пересечения с Интернациональной и длится до Кемеровской. Кроме того, сильный затор образовался на Красном пути возле Пятого театра. Судя по обозначениям на картах, там проводятся дорожные работы.
Ранее Город55 писал про жалобы омичей на изменения работы светофора в городке Нефтяников. Как сообщают автолюбители, из-за корректировок им приходится проводить время в пробках.
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