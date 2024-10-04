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Posted 4 октября, 03:38

Published 4 октября, 03:38

Modified 4 октября, 03:46

Updated 4 октября, 03:46

Иллюстрация

Омичи застряли в пробке на Красном пути у метромоста из-за аварии

4 октября 2024, 03:38
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске у метромоста образовалась жуткая и длинная пробка

Машинам очень тяжело разъехаться из-за сильных заторов.

Сегодня утром, 4 октября, в Омске образовались сильные пробки у метромоста по улице Красный путь. Как сообщают подписчики Города55, там образовалась авария, которая перекрыла сразу две полосы движения. Из-за этого водителям приходится опаздывать на работу и учебу, теряя время в длинной пробке.

Также серьезная пробка образовалась по улице Герцена в обе стороны. Она начинается у пересечения с Интернациональной и длится до Кемеровской. Кроме того, сильный затор образовался на Красном пути возле Пятого театра. Судя по обозначениям на картах, там проводятся дорожные работы.

Фото: Яндекс.Пробки

Ранее Город55 писал про жалобы омичей на изменения работы светофора в городке Нефтяников. Как сообщают автолюбители, из-за корректировок им приходится проводить время в пробках.

Длинная пробка. Омичи не оценили новый режим светофора в Нефтяниках
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#Кристина Антоносян#Театр#Омск#Омская область#Авария#Дорожные работы#Новости#Метромост#Светофоры#Заторы#Пробка
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