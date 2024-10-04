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Posted 4 октября, 06:20

Published 4 октября, 06:20

Modified 4 октября, 06:23

Updated 4 октября, 06:23

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Теперь официально. Заместителем мэра Омска стал Олег Баланов

4 октября 2024, 06:20
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

Шелест представил омичам своего нового заместителя

Пятница оказалось богатой на кадровые назначения в омской администрации.

Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале, на должность заместителя мэра, директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы администрации он одобрил кандидатуру Олега Баланова. Как уже писал Город55, чиновник займется вопросами юридического и контрольного блока мэрии. Туда же входит департамент контроля и управление финансового контроля.

Также сегодня, 4 октября, стало известно об утверждении в должности директора департамента строительства Александра Маера, который раньше являлся первым заместителем. В настоящее время кресло перзама абсолютно свободно.

Мэр города пожелал удачи своим коллегам и плодотворной работы.

Больше не и. о. Омский департамент строительства возглавил Маер
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#Кристина Антоносян#Омск#Строительство#Мэр#Администрация#Новости#Юридические вопросы
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