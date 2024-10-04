Теперь официально. Заместителем мэра Омска стал Олег Баланов

Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале, на должность заместителя мэра, директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы администрации он одобрил кандидатуру Олега Баланова. Как уже писал Город55, чиновник займется вопросами юридического и контрольного блока мэрии. Туда же входит департамент контроля и управление финансового контроля.