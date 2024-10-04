Теперь официально. Заместителем мэра Омска стал Олег Баланов

Posted 4 октября, 06:20
Published 4 октября, 06:20
Modified 4 октября, 06:23
Updated 4 октября, 06:23
Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале, на должность заместителя мэра, директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы администрации он одобрил кандидатуру Олега Баланова. Как уже писал Город55, чиновник займется вопросами юридического и контрольного блока мэрии. Туда же входит департамент контроля и управление финансового контроля.
Также сегодня, 4 октября, стало известно об утверждении в должности директора департамента строительства Александра Маера, который раньше являлся первым заместителем. В настоящее время кресло перзама абсолютно свободно.
Мэр города пожелал удачи своим коллегам и плодотворной работы.
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