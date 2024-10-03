«Солнечный хотят отрезать?»: омичи испугались предстоящего ремонта моста у Телецентра

Зато точно известно, что на время капремонта по мосту перестанут ходить троллейбусы, то есть пока не завершится обновление бульвара Архитекторов, этот вид транспорта будет недоступен для Левого берега. Не смогут пройтись по мосту и пешеходы: тротуарные консоли будут менять на новые.