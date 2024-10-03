«Солнечный хотят отрезать?»: омичи испугались предстоящего ремонта моста у Телецентра

Posted 3 октября, 02:30
Published 3 октября, 02:30
Modified 3 октября, 02:30
Updated 3 октября, 02:30
26 октября, как ранее рассказывал Город55, начнется капремонт моста у Телецентра. Работы стоимостью 2,7 млрд рублей продлятся до ноября 2026 года, на это время омичам для проезда будут доступны 2-4 полосы.
Новость о предстоящем перекрытии сильно обеспокоила омичей. Уже сейчас все переживают, что город погрязнет в бесконечных пробках, учитывая, что к этому времени не завершится и ремонт бульвара Архитекторов.
«С 26 числа начинается ремонт моста имени 60 лет ВЛКСМ, соответственно, нагрузка на Красный путь ляжет еще больше, хотя он и так стоит колом по утрам. Внимание, вопрос: будут ли приниматься меры по разгрузке потока на Красном пути?» — поинтересовался в соцсетях один из омичей.
Однако пока у администрации нет ответа на вопрос об изменениях в организации дорожного движения. Проект в настоящий момент не согласован.
«О старте строительных работ на мосту, требующих ограничения движения транспорта, омичи будут уведомлены дополнительно», — написали представители администрации.
Зато точно известно, что на время капремонта по мосту перестанут ходить троллейбусы, то есть пока не завершится обновление бульвара Архитекторов, этот вид транспорта будет недоступен для Левого берега. Не смогут пройтись по мосту и пешеходы: тротуарные консоли будут менять на новые.
По мнению некоторых омичей, к ремонту моста следовало бы приступить после открытия бульвара Архитекторов.
«Говорили же что после открытия Архитекторов закроют мост? Это что, Солнечный вообще хотят отрезать от города? — спросила омичка Мария.
Другой омич отметил, что «развитие городской дорожной сети катастрофически отстает от прироста автотранспорта».
«Нужны дублеры, настоящие развязки, а у нас проблемы даже с организацией транспорта на перекрестках! Однако, бюджет нищий, денег нет и не будет, но вы держитесь!» — высказался мужчина.
Как будет в итоге — станет понятно в ноябре. Напомним, что ремонтом моста займется та же компания, что реконструирует бульвар Архитекторов. Крупные подряды по ремонту дорожных объектов регулярно достаются «Стройтрасту» Армана Акопяна.
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