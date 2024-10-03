Не могут зайти в чаты. В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой

Posted 3 октября, 11:47
Published 3 октября, 11:47
Modified 3 октября, 11:50
Updated 3 октября, 11:50
Сегодня, 3 октября, в работе популярного мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются на разные проблемы: кто-то не может открыть папки с чатами, у кого-то не получается отправлять сообщения.
Согласно данным портала brandanalytics, больше всего сообщений о перебоях в работе приложения отправили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Однако с проблемой столкнулись и жители других регионов, в том числе Омской области.
Предыдущий масштабный сбой в работе приложения фиксировали в конце августа, тогда пользователи могли зайти в мессенджер только с включенным с VPN.
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