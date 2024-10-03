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Posted 3 октября, 11:47

Published 3 октября, 11:47

Modified 3 октября, 11:50

Updated 3 октября, 11:50

Россияне столкнулись со сбоями в работе Telegram

Не могут зайти в чаты. В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой

3 октября 2024, 11:47
Фото: 1MI

Россияне столкнулись со сбоями в работе Telegram

Пользователи приложения не могут открыть диалоги и папки с чатами.

Сегодня, 3 октября, в работе популярного мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются на разные проблемы: кто-то не может открыть папки с чатами, у кого-то не получается отправлять сообщения.

Согласно данным портала brandanalytics, больше всего сообщений о перебоях в работе приложения отправили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Однако с проблемой столкнулись и жители других регионов, в том числе Омской области.

Фото: downdetector.brandanalytics.ru

Предыдущий масштабный сбой в работе приложения фиксировали в конце августа, тогда пользователи могли зайти в мессенджер только с включенным с VPN.

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