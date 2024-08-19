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Published Сегодня, 02:40

Modified Сегодня, 03:08

Updated Сегодня, 03:08

Пользователи Telegram массово жалуются на сбои в работе мессенджера

Работает со сбоями. Пользователи Telegram столкнулись с проблемой

19 августа 2024, 02:40
Фото: 1MI

Пользователи Telegram массово жалуются на сбои в работе мессенджера

В ночь на 19 августа россияне столкнулись со сбоем в работе популярного мессенджера. Не получалось отправить сообщение, загрузить видео или фотографии.

России пользователи Telegram в очередной раз столкнулись с проблемой — по каким-то причинам у многих мессенджер работает только с VPN. Больше всего жалоб от жителей столицы, однако сбои в работе наблюдаются и в других городах.

Кроме России, приложение не работает в Финляндии, Турции и Нидерландах. Сообщения о сбоях начали поступать с полуночи 19 августа, сообщает «Вечерняя Москва».

Сбои в работе Telegram также наблюдаются во Владикавказе, Перми и Иваново. Лучше всего приложение работает с VPN, при этом десктоп-версия приложения работает без проблем.

Ранее Город55 также сообщал о блокировке YouTube и реакции пользователей на это. Процесс проходит неравномерно, в каких-то районах видеосервис работает без перебоев, в других же уже только через VPN. Любопытно, что россияне стали чаще скачивать VPN.

Некоторые пользователи также отметили, что проблемы наблюдаются с сервисом «Кинопоиск», мессенджерами Viber и WhatsUp*.

*принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta, запрещена в России

Все массово скачивают VPN. Как россияне отреагировали на блокировку YouTube
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#Кристина Антоносян#Общество#Соцсети#Новости#Телеграмм#Телеграм-канал#Мессенджер Телеграм
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