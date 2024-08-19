Работает со сбоями. Пользователи Telegram столкнулись с проблемой

Posted Сегодня, 02:40
Published Сегодня, 02:40
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
России пользователи Telegram в очередной раз столкнулись с проблемой — по каким-то причинам у многих мессенджер работает только с VPN. Больше всего жалоб от жителей столицы, однако сбои в работе наблюдаются и в других городах.
Кроме России, приложение не работает в Финляндии, Турции и Нидерландах. Сообщения о сбоях начали поступать с полуночи 19 августа, сообщает «Вечерняя Москва».
Сбои в работе Telegram также наблюдаются во Владикавказе, Перми и Иваново. Лучше всего приложение работает с VPN, при этом десктоп-версия приложения работает без проблем.
Некоторые пользователи также отметили, что проблемы наблюдаются с сервисом «Кинопоиск», мессенджерами Viber и WhatsUp*.
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