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Курочка рядом

Омская «Курочка рядом» сменила директора

2 октября 2023, 08:00
Курочка рядом
Владелец фирмы Николай Смурыгин назначил руководителем Светлану Смурыгину.

В обществе с ограниченной ответственностью «Курочка рядом», прописанном в Омске на проспекте Мира, сменилось руководство. С декабря 2022 года фирмой управлял ее единственный учредитель Николай Смурыгин, но в последние дни сентября этот бизнесмен назначил нового директора — Светлану Смурыгину. До этого момента последняя не была официально связана с какими-либо бизнес-активами.

Напомним: Николай Смурыгин еще в середине 2010-х годов был генеральным менеджером сети бистро «Курочка рядом», входившей тогда в группу компаний «Музыка и кино». Когда-то в списке учредителей фирмы значился и сын спикера Заксобрания Омской области Владимира Варнавского Евгений Варнавский.

В уставном капитале «Курочки рядом» сейчас 60 тысяч рублей. Выручка фирмы, сократившаяся в коронавирусном 2020 году с 69 до 21 млн рублей, выросла в 2022 году до 49 млн, но при этом «Курочка» ушла в минус: убытки в прошлом году составили полтора млн.

Омская «Курочка рядом» сменила владельца
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Курочка рядом#Смена руководства
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