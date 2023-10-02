Омская «Курочка рядом» сменила директора

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В обществе с ограниченной ответственностью «Курочка рядом», прописанном в Омске на проспекте Мира, сменилось руководство. С декабря 2022 года фирмой управлял ее единственный учредитель Николай Смурыгин, но в последние дни сентября этот бизнесмен назначил нового директора — Светлану Смурыгину. До этого момента последняя не была официально связана с какими-либо бизнес-активами.
Напомним: Николай Смурыгин еще в середине 2010-х годов был генеральным менеджером сети бистро «Курочка рядом», входившей тогда в группу компаний «Музыка и кино». Когда-то в списке учредителей фирмы значился и сын спикера Заксобрания Омской области Владимира Варнавского Евгений Варнавский.
В уставном капитале «Курочки рядом» сейчас 60 тысяч рублей. Выручка фирмы, сократившаяся в коронавирусном 2020 году с 69 до 21 млн рублей, выросла в 2022 году до 49 млн, но при этом «Курочка» ушла в минус: убытки в прошлом году составили полтора млн.