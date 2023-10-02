Омская «Курочка рядом» сменила директора

В обществе с ограниченной ответственностью «Курочка рядом», прописанном в Омске на проспекте Мира, сменилось руководство. С декабря 2022 года фирмой управлял ее единственный учредитель Николай Смурыгин, но в последние дни сентября этот бизнесмен назначил нового директора — Светлану Смурыгину. До этого момента последняя не была официально связана с какими-либо бизнес-активами.