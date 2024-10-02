Попытка полета в Сочи провалилась: нетрезвую омичку задержали за нарушение порядка

Posted 2 октября, 08:57
Published 2 октября, 08:57
Modified 2 октября, 08:59
Updated 2 октября, 08:59
В Омске 53-летняя женщина, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попыталась совершить перелет в Сочи.
Сотрудники транспортной полиции Омского управления МВД России получили сигнал от экипажа самолета, который был обеспокоен состоянием одной из пассажирок. Экипаж, осознавая возможные риски для безопасности полета, решил не допускать женщину на борт. Это решение было принято в соответствии с протоколами, которые направлены на предотвращение любых потенциальных угроз для пассажиров и экипажа.
После прибытия полиции женщину доставили в дежурную часть для проведения медицинского обследования. Результаты подтвердили, что она действительно находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ей было предъявлено обвинение в административном правонарушении, которое связано с появлением в общественных местах в нетрезвом виде.
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