Попытка полета в Сочи провалилась: нетрезвую омичку задержали за нарушение порядка

Сотрудники транспортной полиции Омского управления МВД России получили сигнал от экипажа самолета, который был обеспокоен состоянием одной из пассажирок. Экипаж, осознавая возможные риски для безопасности полета, решил не допускать женщину на борт. Это решение было принято в соответствии с протоколами, которые направлены на предотвращение любых потенциальных угроз для пассажиров и экипажа.