Гендир Уральских авиалиний, чей самолет Сочи-Омск приземлился в поле, ушел на пенсию

Сергей Скуратов начал свою карьеру в гражданской авиации в 1967 году. За десятилетия работы он стал неотъемлемой частью истории «Уральских авиалиний». Под его руководством компания достигла значительных успехов, превратившись в одного из лидеров российского рынка авиаперевозок. Благодаря его опыту, глубокому пониманию экономики авиации и выдающимся лидерским качествам, «Уральские авиалинии» завоевали репутацию надёжного и уважаемого бренда. За годы его руководства компания вошла в пятёрку крупнейших авиаперевозчиков России. В своём прощальном слове Сергей Николаевич выразил уверенность, что под руководством его сына компания продолжит своё развитие и укрепление позиций на рынке.