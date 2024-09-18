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Posted 18 сентября, 05:54

Published 18 сентября, 05:54

Modified 18 сентября, 05:56

Updated 18 сентября, 05:56

Гендир Уральских авиалиний, чей самолет Сочи-Омск приземлился в поле, ушел на пенсию

Гендир Уральских авиалиний, чей самолет Сочи-Омск приземлился в поле, ушел на пенсию

18 сентября 2024, 05:54
Сергей Скуратов, возглавлявший компанию более 30 лет, ушел в отставку и передал пост генерального директора своему сыну Кириллу.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» произошли важные изменения, которые могут существенно повлиять на её дальнейшее развитие. После более чем тридцати лет на посту генерального директора Сергей Скуратов решил завершить свою карьеру и передать управление компанией своему сыну Кириллу. Этот шаг стал значительным событием в истории компании и открыл новую главу в её развитии.

Сергей Скуратов начал свою карьеру в гражданской авиации в 1967 году. За десятилетия работы он стал неотъемлемой частью истории «Уральских авиалиний». Под его руководством компания достигла значительных успехов, превратившись в одного из лидеров российского рынка авиаперевозок. Благодаря его опыту, глубокому пониманию экономики авиации и выдающимся лидерским качествам, «Уральские авиалинии» завоевали репутацию надёжного и уважаемого бренда. За годы его руководства компания вошла в пятёрку крупнейших авиаперевозчиков России. В своём прощальном слове Сергей Николаевич выразил уверенность, что под руководством его сына компания продолжит своё развитие и укрепление позиций на рынке.

Уверен, что слаженная работа и высокий профессионализм команды «Уральских авиалиний» во главе с Кириллом Сергеевичем позволят продолжить наращивать производственные показатели и обеспечить непрерывное развитие авиаперевозок на благо Урала и всей России», — отметил Сергей Скуратов

Кирилл Скуратов, новый генеральный директор, присоединился к «Уральским авиалиниям» в 1996 году. За более чем двадцать лет работы в компании он прошёл путь от инженера до первого заместителя генерального директора.

Ранее Город55 писал о самолете летевшем из Сочи в Омск, который вынужден был совершить аварийную посадку на территории соседнего региона. Он простоял в поле почти год, после чего его начали демонтировать.

В поле под Новосибирском начали разбирать самолет «Уральских авиалиний»
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#Екатерина Тараленко#Общество#Экономика#Омск#Россия#Производство#Инновации#Новости#История#Авиаперевозки#Руководство#Бренд#Уральские авиалинии
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