Гендир Уральских авиалиний, чей самолет Сочи-Омск приземлился в поле, ушел на пенсию

Posted 18 сентября, 05:54
Published 18 сентября, 05:54
Modified 18 сентября, 05:56
Updated 18 сентября, 05:56
В авиакомпании «Уральские авиалинии» произошли важные изменения, которые могут существенно повлиять на её дальнейшее развитие. После более чем тридцати лет на посту генерального директора Сергей Скуратов решил завершить свою карьеру и передать управление компанией своему сыну Кириллу. Этот шаг стал значительным событием в истории компании и открыл новую главу в её развитии.
Сергей Скуратов начал свою карьеру в гражданской авиации в 1967 году. За десятилетия работы он стал неотъемлемой частью истории «Уральских авиалиний». Под его руководством компания достигла значительных успехов, превратившись в одного из лидеров российского рынка авиаперевозок. Благодаря его опыту, глубокому пониманию экономики авиации и выдающимся лидерским качествам, «Уральские авиалинии» завоевали репутацию надёжного и уважаемого бренда. За годы его руководства компания вошла в пятёрку крупнейших авиаперевозчиков России. В своём прощальном слове Сергей Николаевич выразил уверенность, что под руководством его сына компания продолжит своё развитие и укрепление позиций на рынке.
Уверен, что слаженная работа и высокий профессионализм команды «Уральских авиалиний» во главе с Кириллом Сергеевичем позволят продолжить наращивать производственные показатели и обеспечить непрерывное развитие авиаперевозок на благо Урала и всей России», — отметил Сергей Скуратов
Кирилл Скуратов, новый генеральный директор, присоединился к «Уральским авиалиниям» в 1996 году. За более чем двадцать лет работы в компании он прошёл путь от инженера до первого заместителя генерального директора.
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