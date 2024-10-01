Перенос выходного. Омичам предстоит шестидневная рабочая неделя в октябре

Posted 1 октября, 05:55
Published 1 октября, 05:55
Modified 1 октября, 05:58
Updated 1 октября, 05:58
В октябре жителей Омска ждет необычная рабочая неделя, которая растянется на шесть дней подряд. Депутаты Госдумы напомнили, что со 28 октября по 2 ноября россияне будут трудиться без привычного выходного в субботу. Это связано с тем, что ранее выходной день был перенесен со 2 ноября на 30 апреля, чтобы жители страны могли насладиться длительными майскими праздниками со 28 апреля по 1 мая.
После этого у омичей появится возможность немного отдохнуть. Им предоставят два выходных дня — 3 и 4 ноября. Это позволит восстановить силы перед началом новой рабочей недели, которая стартует не в понедельник, как обычно, а во вторник, 5 ноября, и продлится всего четыре дня.
Изменения в графике работы в конце октября обусловлены необходимостью компенсировать более длительный отдых в весенний период.
Как ранее сообщал Город55, министерство труда опубликовало производственный календарь на 2025 год, согласно которому россиян ожидает 262 рабочих дня и 102 выходных.
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