Перенос выходного. Омичам предстоит шестидневная рабочая неделя в октябре

В октябре жителей Омска ждет необычная рабочая неделя, которая растянется на шесть дней подряд. Депутаты Госдумы напомнили, что со 28 октября по 2 ноября россияне будут трудиться без привычного выходного в субботу. Это связано с тем, что ранее выходной день был перенесен со 2 ноября на 30 апреля, чтобы жители страны могли насладиться длительными майскими праздниками со 28 апреля по 1 мая.