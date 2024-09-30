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Posted 30 сентября, 11:26

Published 30 сентября, 11:26

Modified 30 сентября, 11:28

Updated 30 сентября, 11:28

В Омск из Эквадора привезли сотни зараженных хризантем

«Цветы смерти»: в Омск приехали зараженные хризантемы

30 сентября 2024, 11:26
Фото: Изображение Midjourney

В Омск из Эквадора привезли сотни зараженных хризантем

В Омск приехали зараженные западным цветочным трипсом хризантемы: 300 цветов были уничтожены, чтобы предотвратить распространение вредителя.

Омские цветоводы, уже предвкушавшие осеннюю красоту экзотических цветов, получили неприятный сюрприз. В конце сентября в Омскую область прибыла партия хризантем, роз и гипсофил из Казахстана, импортированных из Эквадора.

В ответ на выявленную угрозу, Россельхознадзор оперативно принял решение об уничтожении заражённых хризантем. Цветы были сожжены, чтобы предотвратить возможное распространение трипсов в регионе.

Фото: Россельхознадзор

Для предотвращения повторения подобных случаев, Россельхознадзор усиливает контроль за импортом растительной продукции. Ведомство также работает над повышением осведомлённости среди поставщиков и потребителей о рисках, связанных с карантинными объектами.

Как ранее сообщал Город55, с января этого года свыше 20 тысяч клиентов использовали «Почту России» для перевода денег в Казахстан. За первые восемь месяцев популярность этого сервиса по данному направлению

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Россельхознадзор#Сельское хозяйство#Казахстан#Карантин#Новости#Вредители растений
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