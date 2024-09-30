«Цветы смерти»: в Омск приехали зараженные хризантемы

Posted 30 сентября, 11:26
Published 30 сентября, 11:26
Modified 30 сентября, 11:28
Updated 30 сентября, 11:28
Омские цветоводы, уже предвкушавшие осеннюю красоту экзотических цветов, получили неприятный сюрприз. В конце сентября в Омскую область прибыла партия хризантем, роз и гипсофил из Казахстана, импортированных из Эквадора.
В ответ на выявленную угрозу, Россельхознадзор оперативно принял решение об уничтожении заражённых хризантем. Цветы были сожжены, чтобы предотвратить возможное распространение трипсов в регионе.
Для предотвращения повторения подобных случаев, Россельхознадзор усиливает контроль за импортом растительной продукции. Ведомство также работает над повышением осведомлённости среди поставщиков и потребителей о рисках, связанных с карантинными объектами.
Как ранее сообщал Город55, с января этого года свыше 20 тысяч клиентов использовали «Почту России» для перевода денег в Казахстан. За первые восемь месяцев популярность этого сервиса по данному направлению
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Акамова Ольга Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7(985) 271-60-52
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: [email protected]