С начала года более 20 000 человек отправили переводы в Казахстан «Почтой России»

Posted 23 сентября, 18:39
Published 23 сентября, 18:39
Modified 23 сентября, 18:46
Updated 23 сентября, 18:46
Как сообщает 56orb.ru, перевод денег возможен в более чем 30 тысяч почтовых отделений по всей стране на любой адрес в Казахстане. Перевод будет сделан в тот же или на следующий день. Комиссия за такую услугу равняется 2% от переводимой суммы. Получатель имеет возможность забрать деньги в тенге по выгодному курсу, максимально приближенному к официальному курсу центробанка Казахстана.
Согласно заявлению директора по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антона Нечаева, сервисы почты по денежным переводам, особенно в Казахстан, становятся максимально востребованы у клиентов компании. На данный момент денежные переводы ведутся по 15 зарубежным направлениям. Компания непрерывно ведет деятельность над расширением географии данного сервиса, чтобы оставаться полезной для множества клиентов.
Стоит отметить, что в настоящее время клиентам «Почты России» доступна возможность осуществлять переводы по 15 направлениям: в Грузию, Туркмению, Киргизию, Казахстан, Беларусь, Армению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Сербию, Молдову, Южную Осетию, Абхазию, Кипр, Грецию.
«Почта России» выступает самым крупным на сегодня федеральным почтовым и логистическим оператором страны, находится в списке стратегических предприятий России. Эта компания находится на седьмом месте в мире по числу отделений обслуживания клиентов — речь идет о 38 тысячах точек, около 66% из которых располагаются в сельской местности. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов «Почты России» достигает 54 миллионов километров.
«Почта России» — крупный, по меркам нашей страны, работодатель. Численность сотрудников по всем российским регионам достигает 265 тысяч.
Каждый год «Почта России» принимает порядка одного миллиарда бумажных писем и обрабатывает примерно 240 миллионов посылок. Компания помогает цифровизировать юридически важную переписку — в 2023 году почтой доставлено более 300 миллионов электронных заказных писем. «Почта России» обслуживает около 20 миллионов подписчиков в России, которым доставляется более 400 миллионов экземпляров печатных изданий в год.