С начала года более 20 000 человек отправили переводы в Казахстан «Почтой России»

Как сообщает 56orb.ru, перевод денег возможен в более чем 30 тысяч почтовых отделений по всей стране на любой адрес в Казахстане. Перевод будет сделан в тот же или на следующий день. Комиссия за такую услугу равняется 2% от переводимой суммы. Получатель имеет возможность забрать деньги в тенге по выгодному курсу, максимально приближенному к официальному курсу центробанка Казахстана.