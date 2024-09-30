Эксперт раскрыла способ, как правильно посадить тюльпаны в октябре

Для посадки идеально подойдет солнечное место, не продуваемое ветром. При этом почва должна быть рыхлая и плодородная. Луковицы нужно сажать острым концом вверх на расстоянии 10-15 см друг от друга. После посадки нужно засыпать лунки землей и полить. Затем нужно засыпать ямки землей и полить.