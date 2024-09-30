Эксперт раскрыла способ, как правильно посадить тюльпаны в октябре

Posted 30 сентября, 08:46
Published 30 сентября, 08:46
Modified 30 сентября, 16:52
Updated 30 сентября, 16:52
Если вы хотите наслаждаться красивыми тюльпанами летом, необходимо подумать об этом сильно заранее. Чтобы цветы успели укорениться, луковицы следует посадить уже осенью. Такой подход позволит им адаптироваться к климату региона и обеспечит раннее и обильное цветение.
В каждом регионе сроки посади тюльпанов могут отличаться, однако чаще всего для таких работ подходит середина или конец октября. В это время температура почвы на глубине 10-15 см составляет около +10 градусов.
«Если посадить луковицы слишком рано, они могут прорасти и подмерзнуть. Если слишком поздно, они могут не прижиться», — предупредила ученый агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.
Для посадки подойдут только здоровые луковицы, на них не должно быть повреждений или признаков гниения. Подходящие можно купить в специальных магазинах или питомниках, именно там получится узнать сорт и происхождение луковиц.
Перед тем, как заниматься посадкой, необходимо обработать будущие тюльпаны от болезней и вредителей. В этом садоводам отлично поможет раствор марганцовки, фунгицида или настой чеснока. Чеснок, напомним, тоже можно посадить осенью.
Для посадки идеально подойдет солнечное место, не продуваемое ветром. При этом почва должна быть рыхлая и плодородная. Луковицы нужно сажать острым концом вверх на расстоянии 10-15 см друг от друга. После посадки нужно засыпать лунки землей и полить. Затем нужно засыпать ямки землей и полить.
«На тяжелых почвах нужно добавить песок или перегной для улучшения структуры и дренажа. На одном месте тюльпаны можно сажать не чаще, чем раз в 3-4 года. Посадочные ямки для луковиц нужно делать на глубину, равную трехкратному диаметру луковицы. На дно ямки нужно насыпать слой песка или золы для предотвращения гниения», — добавила эксперт.
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Источник: belnovosti.by
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