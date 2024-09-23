Дачникам рассказали, что нужно успеть посадить в сентябре

Сентябрь — время, когда можно посадить последние в году овощные культуры и получить урожай в течение трех недель. Для этого подойдут раннеспелые сорта редиса. Эксперты подчеркивают, что погода, которая устанавливается в начале осени, подходит для этого растения даже больше, чем июньская или июльская.