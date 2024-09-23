Дачникам рассказали, что нужно успеть посадить в сентябре

Posted 23 сентября, 10:22
Published 23 сентября, 10:22
Modified 23 сентября, 10:25
Updated 23 сентября, 10:25
Сентябрь — время, когда можно посадить последние в году овощные культуры и получить урожай в течение трех недель. Для этого подойдут раннеспелые сорта редиса. Эксперты подчеркивают, что погода, которая устанавливается в начале осени, подходит для этого растения даже больше, чем июньская или июльская.
«Продолжительность светового дня в этот период составляет около двенадцати часов. При такой освещенности редис не может перейти к фазе образования цветоноса и формирует крупный корнеплод, растущий непрерывно», — рассказала ученый агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.
Также до середины октября можно высадить озимый чеснок, чтобы сделать это, понадобятся в зубчики от здоровых луковиц. Отмечается, что наружные крупные зубки дают более высокий урожай, чем мелкие внутренние.
Кроме того, поздней осенью проводят подзимние посевы моркови, редиса, свеклы, укропа, салата и других культур, грядки для этого стоит начинать готовить уже сейчас.
«Освободившиеся на участке площади можно засеять сидератами. Они препятствуют вымыванию из почвы питательных элементов, сдерживают рост и размножение сорняков, обогащают грунт питанием и улучшают его структуру. В качестве сидератов обычно высевают клевер, фасоль, бобы, горох, а также рожь, пшеницу, ячмень, белую горчицу, рапс и другие культуры», — добавила эксперт.
До конца сентября можно высаживать садовую землянику, куст, стоящий на одном месте, может плодоносить в печение пяти или шести лет.
Источник: belnovosti.by