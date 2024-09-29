«Он художник, он так видит». Омичи поделились мнением о новом мурале в центре города

Читатели Города55 поделились своим мнением о новом арт-объекте, «украсившим» стену здания неподалеку от Омской крепости: по задумке авторов, мурал должен рассказывать о труде студенческих отрядов, но кажется, «что-то пошло не так» и общественность крайне неоднозначно восприняла современное искусство. Некоторые наиболее яркие высказывания горожан редакция Города55 собрала в этом материале (орфография и пунктуация авторов сохранена — прим. ред.).