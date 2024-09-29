«Он художник, он так видит». Омичи поделились мнением о новом мурале в центре города

Posted 29 сентября, 13:59
Published 29 сентября, 13:59
Modified 29 сентября, 14:01
Updated 29 сентября, 14:01
Читатели Города55 поделились своим мнением о новом арт-объекте, «украсившим» стену здания неподалеку от Омской крепости: по задумке авторов, мурал должен рассказывать о труде студенческих отрядов, но кажется, «что-то пошло не так» и общественность крайне неоднозначно восприняла современное искусство. Некоторые наиболее яркие высказывания горожан редакция Города55 собрала в этом материале (орфография и пунктуация авторов сохранена — прим. ред.).
«Он художник, он так видит»
«Если это рисовал ребёнок, точнее срисовали/скопировали с рисунка ребёнка, то нормально. Но для большого рисунка такие лица не очень подходящие, больше пугающие. Всё-таки стоило их скорректировать или вовсе не рисовать такой мурал.
Мурал — произведение настенной живописи большого размера с эстетической ценностью, смыслом и художественной идеей. Наверное нужно придерживаться изначальных значений этого слова»
«Сразу вспомнилось как Остап Бендер рисовал плакат, обводя тень Кисы Воробьяниного. Этот мурло-ард из той же оперы. Заказчики должны потребовать через суд вернуть оплату от исполнителей этой мазни»
«Это чтобы гости города сделали фото с этим муралом и потом в своих городах демонстрировали?»
«Через три года краски выгорят, через пять лет рисунок выйдет из моды. Через 8 лет будет грязная мазня на всю стену и жильцы будут жалеть деньги, что бы перекрасить мазню на фасаде. Нужно делать долговечные фасады со сроком службы 50 и более лет»
Отметим, что на настоящий момент изображение уже изменилось: по данным Telegram-канала «Омский форум», художники перешли к следующему этапу нанесения рисунка. Так что есть вероятность, что фасад здания не будет «испорчен».
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