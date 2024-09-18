Музей под открытым небом: Хоценко оценил серию муралов на омских жилых домах

Posted 18 сентября, 10:36
Published 18 сентября, 10:36
Modified 18 сентября, 10:38
Updated 18 сентября, 10:38
В Омске закончили серию муралов на жилых домах. Полюбоваться уличным искусством можно в Нефтяниках на улице 2-я Поселковая. Сегодня, 18 сентября, выставку под открытым небом посетил губернатор Омской области Виталий Хоценко вместе с главами делегаций стран Шанхайской организации сотрудничества.
Сегодня Форум ШОС продолжается в формате деловых переговоров и сессий по ключевым направлениям взаимодействия — это логистика, АПК, цели устойчивого развития, промышленность и кооперация, образование, молодежное сотрудничество. Мероприятие такого уровня проходит в Омской области впервые.
Жители микрорайона «Модерн», в котором проходит арт-фестиваль «Омск, ты просто космос!», поделились впечатлениями от выставки.
«Очень здорово, что именно у нас проходит арт-фестиваль, мы тут всегда гуляли, постоянно наблюдали за процессом создания картин. Каждый день идешь и думаешь, как же здорово, что появляется все больше новых рисунков, — рассказала Ольга Колеганова. — Но больше всего было интересно наблюдать за художниками, даже получилось с ними поговорить».
Над картинами работали как российские художники, так и иностранцы: Фарид Руэда (Мексика), Адам Pilot (США), Кали Байназаров (Казахстан), El Pez (Испания). Всего в фестивале участвовали около ста художников из 11 стран.
Картины на стенах омских многоэтажек появились при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Омской области.
По выставке проводят экскурсии. Как отмечают организаторы, на прогулках по музею уличного искусства всегда аншлаг. Напомним, что в рамках арт-фестиваля также была создана «Ангара — А5». Мурал размером 26 метров украсил здание напротив кинотеатра «Маяковский».