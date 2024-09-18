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Posted 18 сентября, 10:36

Published 18 сентября, 10:36

Modified 18 сентября, 10:38

Updated 18 сентября, 10:38

Музей под открытым небом: Хоценко оценил серию муралов на омских жилых домах

Музей под открытым небом: Хоценко оценил серию муралов на омских жилых домах

18 сентября 2024, 10:36
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru
Фестиваль уличного искусства «Омск, ты просто космос!» развернулся в микрорайоне «Модерн» в Нефтяниках.

В Омске закончили серию муралов на жилых домах. Полюбоваться уличным искусством можно в Нефтяниках на улице 2-я Поселковая. Сегодня, 18 сентября, выставку под открытым небом посетил губернатор Омской области Виталий Хоценко вместе с главами делегаций стран Шанхайской организации сотрудничества.

Фото: Антон Попурей. Правительство Омской области

Сегодня Форум ШОС продолжается в формате деловых переговоров и сессий по ключевым направлениям взаимодействия — это логистика, АПК, цели устойчивого развития, промышленность и кооперация, образование, молодежное сотрудничество. Мероприятие такого уровня проходит в Омской области впервые.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Жители микрорайона «Модерн», в котором проходит арт-фестиваль «Омск, ты просто космос!», поделились впечатлениями от выставки.

«Очень здорово, что именно у нас проходит арт-фестиваль, мы тут всегда гуляли, постоянно наблюдали за процессом создания картин. Каждый день идешь и думаешь, как же здорово, что появляется все больше новых рисунков, — рассказала Ольга Колеганова. — Но больше всего было интересно наблюдать за художниками, даже получилось с ними поговорить».
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Над картинами работали как российские художники, так и иностранцы: Фарид Руэда (Мексика), Адам Pilot (США), Кали Байназаров (Казахстан), El Pez (Испания). Всего в фестивале участвовали около ста художников из 11 стран.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Картины на стенах омских многоэтажек появились при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Омской области.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

По выставке проводят экскурсии. Как отмечают организаторы, на прогулках по музею уличного искусства всегда аншлаг. Напомним, что в рамках арт-фестиваля также была создана «Ангара — А5». Мурал размером 26 метров украсил здание напротив кинотеатра «Маяковский».

#Евгений Игишев#Культура#США#Омск#Россия#Казахстан#Губернатор#Фестиваль#Испания#Жилые дома#Нефтяники#Виталий Хоценко#Уличное искусство#Мексика#Художники#Музей под открытым небом#Шанхайская организация сотрудничества
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