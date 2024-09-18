Музей под открытым небом: Хоценко оценил серию муралов на омских жилых домах

По выставке проводят экскурсии. Как отмечают организаторы, на прогулках по музею уличного искусства всегда аншлаг. Напомним, что в рамках арт-фестиваля также была создана «Ангара — А5». Мурал размером 26 метров украсил здание напротив кинотеатра «Маяковский».