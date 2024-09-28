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Posted 28 сентября, 11:00

Published 28 сентября, 11:00

Modified 28 сентября, 11:05

Updated 28 сентября, 11:05

Врачи провели сложную операцию пожилой омичке

Омские врачи успешно прооперировали 90-летнюю пациентку, вырезав у нее желчный пузырь

28 сентября 2024, 11:00
Фото: Елена Кирсанова. Омский Минздрав
Врачи провели сложную операцию пожилой омичке

Омские врачи прооперировали 90-летнюю пациентку, избавив ее от страшных болей

Сейчас женщина поправляется и отлично себя чувствует.

В Омске врачи Городской клинической больницы №1 имени Кабанова провели операцию 90-летней пациентке, которая поступила в больницу в тяжелом состоянии. У нее диагностировали гангренозный желчный пузырь. О случае чудесного выздоровления рассказали в минздраве Омской области. Омичка страдала от тяжелых болей.

Врачи приняли решение о проведении видеолапароскопии, что позволило удалить желчный пузырь малоинвазивным способом.

Благодаря слаженной работе команды оперблока, операция прошла успешно. Уже через три часа после операции бабушка самостоятельно встала и начала за собой ухаживать, несмотря на свой преклонный возраст.

Сейчас пациентка поправляется и уже была выписана из больницы.

Ранее Город55 писал об омиче, который с другом поспорил, что сможет отжаться 240 раз. У мужчины это почти получилось, но на 239 раз он начал терять сознание. В итоге его доставили в больницу.

Омич отжался на спор 239 раз и получил инфаркт миокарда
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#Кристина Антоносян#Омск#Минздрав#Больница#Медицина#Врачи#Новости#Операция#Пациентка
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