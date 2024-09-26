Омич отжался на спор 239 раз и получил инфаркт миокарда

Posted 26 сентября, 03:05
Published 26 сентября, 03:05
Modified 26 сентября, 03:42
Updated 26 сентября, 03:42
В омском минздраве рассказали о необычном случае, который встретился им на врачебном пути. В кардиологическое отделение БСМП № 1 был доставлен 35-летний мужчина с диагнозом инфаркт миокарда. Причиной его состояния стал спор с товарищем — омич решил доказать, что сможет отжаться на руках 240 раз.
Несмотря на свои физические возможности, мужчина смог выполнить 239 отжиманий, но вскоре после этого почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Врачи незамедлительно провели стентирование коронарных артерий, а затем назначили курс лечения и реабилитации.
Как уточнили в минздраве, недавно они также помогли 100-летней пенсионерке, которая поступила в больницу с обострением хронического бронхита и высокой температурой. Благодаря профессионализму пульмонологов, пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии.
Ранее Город55 писал об острой нехватке в Омске водителей скорой помощи. Также очень нужны и врачи. Всего в городе около 1500 вакантных мест.