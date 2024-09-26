Омич отжался на спор 239 раз и получил инфаркт миокарда

В омском минздраве рассказали о необычном случае, который встретился им на врачебном пути. В кардиологическое отделение БСМП № 1 был доставлен 35-летний мужчина с диагнозом инфаркт миокарда. Причиной его состояния стал спор с товарищем — омич решил доказать, что сможет отжаться на руках 240 раз.