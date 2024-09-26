86 миллионов плюсом. В Омской области медработникам хотят повысить зарплату

Posted 26 сентября, 10:40
Published 26 сентября, 10:40
Modified 26 сентября, 10:42
Updated 26 сентября, 10:42
На последнем заседании регионального Законодательного собрания депутаты приняли решения, которые должны положительно сказаться на жизни омичей.
В первую очередь, внимание уделили, а именно решили выделить 86 миллионов рублей на повышение зарплат врачам и медсестрам. Как отметил лидер фракции «Единая Россия» Вадим Бережной, это позволит улучшить условия труда работников медицины и повысить качество оказания медицинских услуг.
Кроме того, 22 млн рублей будут направлены на обучение будущих специалистов. Это позволит врачам и медсестрам повысить свою квалификацию, что, в свою очередь, должно повысить уровень медицинского обслуживания в регионе.
Не забыли и об экономике. Были поддержаны инициативы министерства экономики Омской области по предоставлению налоговых льгот предприятиям в целях стимуляции экономического роста.
Как ранее сообщил Город55, в сети появилась информация о скорой отмене популярных трамвайных экскурсий по Омску из-за возможного повышения стоимости аренды трамвая, однако мэрия опровергла эту информацию.