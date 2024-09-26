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Posted 26 сентября, 10:40

Published 26 сентября, 10:40

Modified 26 сентября, 10:42

Updated 26 сентября, 10:42

Омским медикам повысят зарплату за счет дополнительных 86 млн рублей

86 миллионов плюсом. В Омской области медработникам хотят повысить зарплату

26 сентября 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney

Омским медикам повысят зарплату за счет дополнительных 86 млн рублей

Депутаты Законодательного собрания Омской области приняли решения, направленные на улучшение качества жизни в регионе: врачи получат прибавку к зарплате, а бизнес — налоговые льготы.

На последнем заседании регионального Законодательного собрания депутаты приняли решения, которые должны положительно сказаться на жизни омичей.

В первую очередь, внимание уделили, а именно решили выделить 86 миллионов рублей на повышение зарплат врачам и медсестрам. Как отметил лидер фракции «Единая Россия» Вадим Бережной, это позволит улучшить условия труда работников медицины и повысить качество оказания медицинских услуг.

Кроме того, 22 млн рублей будут направлены на обучение будущих специалистов. Это позволит врачам и медсестрам повысить свою квалификацию, что, в свою очередь, должно повысить уровень медицинского обслуживания в регионе.

Не забыли и об экономике. Были поддержаны инициативы министерства экономики Омской области по предоставлению налоговых льгот предприятиям в целях стимуляции экономического роста.

Как ранее сообщил Город55, в сети появилась информация о скорой отмене популярных трамвайных экскурсий по Омску из-за возможного повышения стоимости аренды трамвая, однако мэрия опровергла эту информацию.

В омской мэрии опровергли повышение стоимости аренды трамваев для экскурсий
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#Екатерина Тараленко#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Депутаты#Здравоохранение#Зарплата#Врачи#Новости#Качество жизни#Предприятия#Законодательное собрание
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