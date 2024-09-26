Впервые за год. В Омске снизился средний уровень зарплат до 63 тысяч рублей

Несмотря на это, текущая средняя зарплата все же демонстрирует положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в июле 2024 года омичи зарабатывали на 20,3% больше, чем в июле 2023 года. Разница составила примерно 10 тысяч рублей. Похожая ситуация наблюдалась и в прошлом году, когда июльская зарплата также снизилась относительно прошлогоднего месяца.