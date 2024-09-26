Впервые за год. В Омске снизился средний уровень зарплат до 63 тысяч рублей

Posted 26 сентября, 04:59
Published 26 сентября, 04:59
Modified 26 сентября, 05:05
Updated 26 сентября, 05:05
Омскстат обнародовал свежие данные касаемо зарплат в Омской области. По подсчетам статистиков, она составила 62 890 рублей, и это на 6% ниже, чем в июне, когда она равнялась показателям в 66 693 рубля. Впервые с начала года статистики зафиксировали снижение уровня зарплаты.
Несмотря на это, текущая средняя зарплата все же демонстрирует положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в июле 2024 года омичи зарабатывали на 20,3% больше, чем в июле 2023 года. Разница составила примерно 10 тысяч рублей. Похожая ситуация наблюдалась и в прошлом году, когда июльская зарплата также снизилась относительно прошлогоднего месяца.
Согласно данным за первые семь месяцев 2024 года, средняя зарплата жителей Омска составила 61 458 рублей, что на 18% больше, чем за тот же период в 2023 году. Однако не все сектора экономики показали рост: сотрудники полиграфической деятельности потеряли в доходах 5,7%, работники добычи полезных ископаемых — 2,7%, а производители одежды — 2,5%.
В целом, заработная плата в Омской области варьируется от 20 603 до 164 186 рублей в зависимости от сферы деятельности. Реальная зарплата, учитывающая инфляцию, за месяц снизилась на 7,8%, но за год выросла на 10%.
Ранее Город55 писал про нехватку рабочих рук на оборонных предприятиях Омска. В целом зарплаты там выше среднего в Омске. Также много вакансий открылось на днях в мэрии. Но для этого требуется стаж госслужбы. А больницы нуждаются в большом количестве медиков.