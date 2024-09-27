Почему не стоит убирать всю опавшую листву с дачного участка: об этом мало кто знает

Уборка опавших листьев — привычное дело для садоводов в первые месяцы осени, однако мало кто знает, что не не все из них стоит выбрасывать. Да, большое количество листвы может принести ряд проблем садоводу: на участке могут появиться вредоносные насекомые, которые останутся зимовать в питательном для них листовом слое.