Почему не стоит убирать всю опавшую листву с дачного участка: об этом мало кто знает

Posted 27 сентября, 10:18
Published 27 сентября, 10:18
Modified 27 сентября, 13:17
Updated 27 сентября, 13:17
Уборка опавших листьев — привычное дело для садоводов в первые месяцы осени, однако мало кто знает, что не не все из них стоит выбрасывать. Да, большое количество листвы может принести ряд проблем садоводу: на участке могут появиться вредоносные насекомые, которые останутся зимовать в питательном для них листовом слое.
Однако части листьев можно найти полезное применение и использовать их во время проведения осенних садовых работ.
Опавшие листья станут вашим главным помощником при утеплении некоторых растений. Для этого нужно сгрести их к деревьям и различным теплолюбивым кустарникам и разложить равномерным слоем. Таким образом получится создать «утеплитель», который не даст корневой системе замерзнуть во время зимних холодов.
«Особенно хороша листва для укрытия роз, лучше использовать листовые пластинки, опавшие с дубов и кленов. Кроме того, перед применением этого дачного лайфхака, нужно убедиться в том, что материал не станет источником недугов. Если листья опали с деревьев, которые не были поражены болезнями и вредителями, то все в порядке», — отметила ученый агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.
При этом использовать листву в качестве мульчи лучше не надо. Причина в том, что, если не убедиться в безопасности материала, можно навредить растениям. Кроме того, они слишком быстро разлагаются.
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