Как легально продать дачный урожай: пять простых советов садоводам

Posted 26 сентября, 11:25
Published 26 сентября, 11:25
Modified 26 сентября, 11:28
Updated 26 сентября, 11:28
Перед началом продажи урожая у садоводов встает вопрос — законно ли это? И если да, что нужно делать и как начать? Разберемся в деталях и расскажем, как продавать урожай законно и превратить хобби в дополнительный источник дохода.
Большинству дачников не придется платить налог для продажи урожая, такое правило закреплено в ст. 217 п. 13 Налогового кодекса РФ. Исключения составляют лишь садоводы, у которых участок по площади превышает 0,5 га, либо те, кто использует для выращивания растений наемных работников. Они должны регистрироваться как индивидуальные предприниматели.
Справка о наличии личного подсобного хозяйства (ЛПХ) нужна для того, чтобы официально подтвердить, что вы сами выращиваете овощи и фрукты на участке и не являетесь перекупщиком. Как получить такую справку мы рассказывали здесь. В такой справке будет указано, что вы выращиваете на участке и его территория.
Продавать урожай можно на сельскохозяйственных рынках и ярмарках, на территории садового товарищества (там часто есть собственные мини-рынки) и на социальных площадках, которые под эти цели выделяют власти.
При этом следует помнить, что продавать плоды в других местах запрещено законом, за нарушение полагается штраф от 500 до 2,5 тысячи рублей.
Можно! Часто дачники размещают объявления о продаже урожая в соцсетях, газетах, приглашают соседей, и люди сами приходят к ним. Такой способ поможет избавиться от излишков урожая с выгодой и при этом не потратить много времени.
Для продажи овощей и фруктов со своего участка медицинская книжка не нужна, достаточно справки ЛПХ. Она понадобится только тем, кто торгует продукцией животноводства — молоком, яйцами или мясом.
Важно понимать, что далеко не все плоды пригодны для продажи. Есть определенные требования, установленные законодательством. Так, нельзя продавать овощи и фрукты, если они:
Подчеркнем, что эти правила не только защищают покупателей, но и помогают вам поддерживать репутацию продавца качественной продукции, поэтому стоит их добросовестно соблюдать.