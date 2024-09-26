Как легально продать дачный урожай: пять простых советов садоводам

Справка о наличии личного подсобного хозяйства (ЛПХ) нужна для того, чтобы официально подтвердить, что вы сами выращиваете овощи и фрукты на участке и не являетесь перекупщиком. Как получить такую справку мы рассказывали здесь. В такой справке будет указано, что вы выращиваете на участке и его территория.