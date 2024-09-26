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Posted 26 сентября, 11:25

Published 26 сентября, 11:25

Modified 26 сентября, 11:28

Updated 26 сентября, 11:28

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Как легально продать дачный урожай: пять простых советов садоводам

26 сентября 2024, 11:25
Фото: Изображение Midjourney
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Часто садоводы не останавливаются на выращивании урожая для всей семьи и решают заняться продажей. Расскажем, что необходимо знать дачнику перед открытием собственного «мини-бизнеса».

Перед началом продажи урожая у садоводов встает вопрос — законно ли это? И если да, что нужно делать и как начать? Разберемся в деталях и расскажем, как продавать урожай законно и превратить хобби в дополнительный источник дохода.

Нужно ли платить налог за продажу урожая

Большинству дачников не придется платить налог для продажи урожая, такое правило закреплено в ст. 217 п. 13 Налогового кодекса РФ. Исключения составляют лишь садоводы, у которых участок по площади превышает 0,5 га, либо те, кто использует для выращивания растений наемных работников. Они должны регистрироваться как индивидуальные предприниматели.

Как получить справку ЛПХ, разрешающую торговлю

Справка о наличии личного подсобного хозяйства (ЛПХ) нужна для того, чтобы официально подтвердить, что вы сами выращиваете овощи и фрукты на участке и не являетесь перекупщиком. Как получить такую справку мы рассказывали здесь. В такой справке будет указано, что вы выращиваете на участке и его территория.

Фото: Изображение Midjourney

Где можно торговать своим урожаем

Продавать урожай можно на сельскохозяйственных рынках и ярмарках, на территории садового товарищества (там часто есть собственные мини-рынки) и на социальных площадках, которые под эти цели выделяют власти.

При этом следует помнить, что продавать плоды в других местах запрещено законом, за нарушение полагается штраф от 500 до 2,5 тысячи рублей.

Можно ли торговать урожаем на своем участке

Можно! Часто дачники размещают объявления о продаже урожая в соцсетях, газетах, приглашают соседей, и люди сами приходят к ним. Такой способ поможет избавиться от излишков урожая с выгодой и при этом не потратить много времени.

Фото: Изображение Midjourney

Нужна ли медицинская книжка для торговли урожаем

Для продажи овощей и фруктов со своего участка медицинская книжка не нужна, достаточно справки ЛПХ. Она понадобится только тем, кто торгует продукцией животноводства — молоком, яйцами или мясом.

Требования к урожаю

Важно понимать, что далеко не все плоды пригодны для продажи. Есть определенные требования, установленные законодательством. Так, нельзя продавать овощи и фрукты, если они:

  • подгнили и заплесневели,
  • подморожены,
  • повреждены грызунами или вредителями,
  • испачканы землей, в опилках и т. п.,
  • имеют посторонний запах.

Подчеркнем, что эти правила не только защищают покупателей, но и помогают вам поддерживать репутацию продавца качественной продукции, поэтому стоит их добросовестно соблюдать.

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#Анастасия Баянова#Новости#КЦ#Дом и сад
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