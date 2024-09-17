Как сделать компостную яму на дачном участке и что в нее добавлять: рассказал эксперт

В компостную яму можно добавлять фрукты и овощи, опавшие листья или скошенную траву, навоз, кору деревьев, сено, солому и другие органические источники. При этом в компост нельзя добавлять мясо в любом виде, будь то недоеденная котлета или сырой кусок, фекалии человека и домашних животных, воду с примесями средств для мытья посуды, пола и другую «химию».