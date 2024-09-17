Как сделать компостную яму на дачном участке и что в нее добавлять: рассказал эксперт

Posted 17 сентября, 11:24
Published 17 сентября, 11:24
Modified 17 сентября, 11:27
Updated 17 сентября, 11:27
Многие садоводы обустраивают на участках компостные ямы — углубления с растительными и пищевыми отходами, которые превращаются в органическое удобрение для любых растений. Однако не все знают, как правильно сделать компостную яму и что туда добавлять.
В компостной яме разлагаются растительные отходы, навоз, опавшие листья, трава. Из этих компонентов образуется перегной — отличное натуральное удобрение для урожая. Компост не только положительно сказывается на состоянии почвы, но и ускоряет рост и урожайность растений.
В компостную яму можно добавлять фрукты и овощи, опавшие листья или скошенную траву, навоз, кору деревьев, сено, солому и другие органические источники. При этом в компост нельзя добавлять мясо в любом виде, будь то недоеденная котлета или сырой кусок, фекалии человека и домашних животных, воду с примесями средств для мытья посуды, пола и другую «химию».
В Союзе садоводов отмечают, что компост превращается в удобрение только при наличии свежего воздуха. Именно поэтому сырье кладут в компостный ящик, расположенный выше уровня земли. В грунте же воздуха мало, поэтому велика вероятность, что все составляющие сгниют, а не перепреют, и только испортят удобрение. Поэтому, хоть название компостная яма закрепилось среди садоводов, правильнее называть это сооружение компостный ящик.
«Копятся удобрения круглый год. Нет такого сезона, что бы нельзя было пополнить запасы древесной золы, навоза, компоста. Желательно на своём участке выделить под компостную площадку площадь 5,5Х1,5 м. На этой площадке можно разместить три компостные кучи, каждая длиной 1,5 м и промежутки между ними 0,5 метра», — добавили в Союзе садоводов.
Компостную площадку нельзя размещать вблизи домов и колодцев с питьевой водой, расстояние между этими объектами и перепревающими отходами должно быть не менее восьми метров.
Основу для ящика можно сделать из деревянных досок, подойдет даже старая мебель, например, глубокий комод, кирпича, бетона и других материалов.
«В первый год формируется одна куча. Слой сорняков, пищевых отходов нужно чередовать слоем земли 10 см, добавлять минеральные удобрения, золу, немного навоза. Кучу содержат увлажненной, верхний слой обязательно рыхлить», — отметили эксперты.
По такой же схеме на второй год закладывается вторая куча, на третий, соответственно, третья. Когда закладывается третья компостная куча, первая уже готова к использованию, а вторая перепревает. Чтобы получить желаемое натуральное удобрение, понадобится около двух лет.