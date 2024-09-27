Во всем виноват самогон. Омская прокуратура взяла под контроль газовый хлопок

Posted 27 сентября, 06:44
Published 27 сентября, 06:44
Modified 27 сентября, 06:50
Updated 27 сентября, 06:50
Как ранее сообщал Город55, сегодня, 27 сентября, в омских Нефтяниках произошел газовый хлопок. В инциденте пострадал хозяин квартиры, получив сильные ожоги рук. Также по нашим источникам в случившемся виноват самогонный аппарат владельца.
В прокуратуре Омской области рассказали, что проверка по факту инцидента сейчас находится на контроле у местных сотрудников. В результате пожара выбиты окна и двери, а внутренняя перегородка сместилась без возгорания.
В прокуратуре также подтвердили информацию Города55 о том, что причиной происшествия стал самогонный аппарат. Как оказалось, 61-летний омич держал его на кухне. Вероятнее всего, время от времени мужчина баловал себя высокоградусными напитками. Об этом говорят слова очевидцев, которые замечали его в нетрезвом состоянии.
«Ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту случившегося прокуратура Советского округа г. Омска поставила на контроль», — рассказали в прокуратуре.
Также в администрации города сообщили, что прямо сейчас здоровью жильцом ничего не угрожает. На месте побывали сотрудники администрации округа, департаментов безопасности, жилищной политики и городского хозяйства.
«Оценку на месте провели эксперты СибАДИ. Угрозы обрушения конструкций жилого помещения и подъезда — нет. Все жильцы подъезда на период обследования были эвакуированы, и уже вернулись в свои квартиры», — рассказали в пресс-службе городской администрации.
Сейчас сотрудники управляющей компании проводят уборку стекол и бетонной крошки. В правоохранительных органах проводят проверку.