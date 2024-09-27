Во всем виноват самогон. Омская прокуратура взяла под контроль газовый хлопок

В прокуратуре также подтвердили информацию Города55 о том, что причиной происшествия стал самогонный аппарат. Как оказалось, 61-летний омич держал его на кухне. Вероятнее всего, время от времени мужчина баловал себя высокоградусными напитками. Об этом говорят слова очевидцев, которые замечали его в нетрезвом состоянии.