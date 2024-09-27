Пострадала даже соседка. В омских Нефтяниках ранним утром взорвался газ

Posted 27 сентября, 06:04
Published 27 сентября, 06:04
Modified 27 сентября, 06:14
Updated 27 сентября, 06:14
Сегодня, 27 сентября, в Омске произошло ЧП в жилом доме на проспекте Мира, 27а. Соответствующая информация появилась в городских пабликах. По сообщению очевидцев, в квартире взорвался газ на кухне в одной из квартир. Проживающий там мужчина получил ожоги рук. А накануне квартиры якобы обходили сотрудники газовой компании.
В МЧС по Омской области Городу55 сообщили, что на месте произошел хлопок газа без горения. Сейчас там работают городские службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Очевидцы также поделились видео с места происшествия. В нем они признаются, что мужчина нередко злоупотреблял алкоголем. От происшествия, по словам омичей, пострадала соседка мужчины. В ее квартире сильно повредились стены. На видео запечатлен и балкон, по всей видимости, мужчины, в чьем доме и произошел хлопок.
Ранее Город55 писал про устранение повреждений на сетях водоснабжения по всему городу. Из-за активных работ в домах омичей отсутствует горячая вода.