Пострадала даже соседка. В омских Нефтяниках ранним утром взорвался газ

Очевидцы также поделились видео с места происшествия. В нем они признаются, что мужчина нередко злоупотреблял алкоголем. От происшествия, по словам омичей, пострадала соседка мужчины. В ее квартире сильно повредились стены. На видео запечатлен и балкон, по всей видимости, мужчины, в чьем доме и произошел хлопок.