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Posted 27 сентября, 06:04

Published 27 сентября, 06:04

Modified 27 сентября, 06:14

Updated 27 сентября, 06:14

Иллюстрация

Пострадала даже соседка. В омских Нефтяниках ранним утром взорвался газ

27 сентября 2024, 06:04
Фото: 1MI
Иллюстрация

В омской пятиэтажке на проспекте Мира ранним утром взорвался газ

Сейчас на месте работают городские спецслужбы.

Сегодня, 27 сентября, в Омске произошло ЧП в жилом доме на проспекте Мира, 27а. Соответствующая информация появилась в городских пабликах. По сообщению очевидцев, в квартире взорвался газ на кухне в одной из квартир. Проживающий там мужчина получил ожоги рук. А накануне квартиры якобы обходили сотрудники газовой компании.

В МЧС по Омской области Городу55 сообщили, что на месте произошел хлопок газа без горения. Сейчас там работают городские службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото: Инцидент Омск

Очевидцы также поделились видео с места происшествия. В нем они признаются, что мужчина нередко злоупотреблял алкоголем. От происшествия, по словам омичей, пострадала соседка мужчины. В ее квартире сильно повредились стены. На видео запечатлен и балкон, по всей видимости, мужчины, в чьем доме и произошел хлопок.

Ранее Город55 писал про устранение повреждений на сетях водоснабжения по всему городу. Из-за активных работ в домах омичей отсутствует горячая вода.

Еще 309 домов без воды. В Омске продолжают чинить повреждения на сетях
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Россия#Алкоголь#Взрыв#МЧС#Происшествие#Новости#Спецслужбы#Жертвы#Соседка
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