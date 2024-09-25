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Семена

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Тыква-гигант и 20 тонн овощей. Омич собрал внушительный урожай со своего огорода
Садовод из Горьковского района похвастался достигнутым успехом в сборе урожая. Этим летом мужчина вырастил гигантскую тыкву весом более 150 кг.
25 сентября, 11:04
Под видом моркови. Омским садоводам продавали семена несуществующих растений
31 января, 13:08
2023
В Омске нашли почти 500 тонн импортных семян, не соответствующих требованиям
Нарушения были выявлены Россельхознадзором в ходе 882 проверок за 9 месяцев 2023 года.
10 октября 2023, 11:13
«Важный индюк» и «Нужный размер». Омичам продавали несуществующие сорта овощей
За апрель–май 2023 года специалисты обнаружили 18 торговых точек.
19 мая 2023, 09:54

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