«Сибирская зима» в сентябре. Омичей ждет аномальное похолодание

Однако, несмотря на такое резкое похолодание, жители Омска могут рассчитывать на улучшение погодных условий в ближайшие дни. По словам метеорологов, к выходным ситуация начнет меняться: температура начнет постепенно повышаться, и город снова окунется в теплую атмосферу второй волны бабьего лета. Это значит, что омичи смогут насладиться более комфортной погодой и солнечными днями, которые вернутся в регион.