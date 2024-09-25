«Сибирская зима» в сентябре. Омичей ждет аномальное похолодание

Posted 25 сентября, 05:48
Published 25 сентября, 05:48
Modified 25 сентября, 05:50
Updated 25 сентября, 05:50
Жители Омска должны быть готовы к неожиданному и резкому похолоданию, о котором предупредили специалисты Гидрометцентра России. Согласно последним данным, опубликованным синоптиками, в ближайшие дни температура воздуха в регионе будет значительно ниже привычных климатических норм.
По прогнозам, уже 26 сентября омичи столкнутся с холодной погодой. Ночью столбики термометров могут опуститься до нуля градусов, а днем температура не поднимется выше +8 градусов. Это на 4 градуса ниже, чем обычно бывает в конце сентября.
Однако, несмотря на такое резкое похолодание, жители Омска могут рассчитывать на улучшение погодных условий в ближайшие дни. По словам метеорологов, к выходным ситуация начнет меняться: температура начнет постепенно повышаться, и город снова окунется в теплую атмосферу второй волны бабьего лета. Это значит, что омичи смогут насладиться более комфортной погодой и солнечными днями, которые вернутся в регион.
Тем не менее, специалисты советуют жителям быть готовыми к переменам и одеваться по погоде. Как ранее сообщал Город55, в Омской области похолодание началось 23 сентября и продлится до 27 сентября.