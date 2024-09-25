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Posted 25 сентября, 14:48

Published 25 сентября, 14:48

Modified 25 сентября, 14:50

Updated 25 сентября, 14:50

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«Бомба» в домах омичей. Риск отключений ТЭЦ-5 сохранится и этой зимой

25 сентября 2024, 14:48
Фото: gorod55.ru
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Бывший глава «Омскэнерго» Белов рассказал о риске повторных сбоев на ТЭЦ-5

Основными причинами возможных перебоев в отоплении бывший глава «Омскэнерго» и экс-мэр Омска, Евгений Белов, назвал сокращение количества персонала — даже при условии выделения средств на исправление недочетов, заниматься ими будет некому.

Свое видение обстановки, сложившейся на ТЭЦ-5, Евгений Белов рассказал «Коммерческим вестям» — опытный энергетик особенно отметил плачевное состояние коммуникаций и серьезные кадровые проблемы предприятия.

В частности, Евгений Белов отмечает, что «100% готовность» к отопительному сезону, о которой недавно сообщалось, сомнительна — городские сети вступят в зиму с серьезным комплексом обострившихся проблем, способных повлиять на функционирование коммуникаций и работу оборудования электростанций. О гарантиях отсутствия отключений отопления посреди заморозков говорить не приходится:

«ТЭЦ-5 не узнать: когда-то чистая передовая электростанция буквально за десять лет превратилась в запущенную, всю в угольной пыли, там участились повреждения оборудования», — отмечает экс-глава «Омскэнерго».

Причиной подобного стечения обстоятельств Евгений Белов называет резкое сокращение ремонтного и эксплуатационного персонала станций: основные производства, обеспечивающие работу «ТГК-11», потеряли порядка 250 человек — с 2013 года численность специалистов сократилась в 2,4 раза (с 1249 до 1048 чел). Среднесписочная численность предприятия тоже серьезно «обвалилась», потеряв около тысячи специалистов (в 2013 году работу станции и коммуникаций обеспечивал 1581 человек — против 442 в настоящее время).

Инфографика, демонстрирующая снижение количества необходимого персонала.Инфографика, демонстрирующая снижение количества необходимого персонала.
Инфографика, демонстрирующая снижение количества необходимого персоналаИнфографика, демонстрирующая снижение количества необходимого персонала
Инфографика, демонстрирующая снижение количества необходимого персонала.. Фото: «Коммерческие Вести»

Однако работы меньше не становится: по словам Евгения Белова, за период с 2015 по 2024 год нагрузка на рабочих увеличилась на 20% — а в отрасли ремонтного персонала это становится особенно критичным, недопустимым явлением.

На отток персонала повлияло снижение заработной платы: по словам экс-главы «Омскэнерго», последние 6 лет темпы прироста в зарплатах энергетиков были значительно ниже общерегионального уровня. И, как отмечает Евгений Белов, эта тенденция только усилилась — за последние 2 года «отставание» возросло с 2 до 8%.

«Люди держались за рабочие места, на предприятиях создавались и развивались рабочие династии, быть энергетиком считалось почетным. Отсюда вытекала и высокая дисциплина, и ответственность, качество работ. А чубайсовская реформа привела к тому, что престиж технических специальностей резко упал», — отметил Евгений Белов.

Рынок труда в Омской области предлагает востребованным в энергетике специалистам более привлекательные условия на других предприятиях: так например, зарплата, предлагаемая электросварщикам «ТГК-11», не выдерживает никакой конкуренции с другими компаниями — разрыв может достигать порядка 200%. И подобная, весомая разница (от 15 до 100%) отмечается в 7 из 10 востребованных должностей.

Зарплаты энергетиков на протяжении длительного времени отстают от регионального уровняЗарплаты энергетиков на протяжении длительного времени отстают от регионального уровня
Зарплаты энергетиков на протяжении длительного времени отстают от регионального уровня. Фото: «Коммерческие вести»

Совокупность сложившихся проблем, в конечном итоге, приводит к тому, что качество и количество ремонтных мероприятий на коммуникациях и оборудовании объектов генерации сильно ухудшается: надежное теплоснабжение Омска, по всем нормативам, требует замены 15-20 километров трубопроводов в год. Но сейчас «ТГК-11» успевает обслужить не более 2-3 километров, что приводит к регулярному накоплению новых рисков — по словам Евгения Белова, это «атомная бомба» которая может «сдетонировать» в любой день зимы.

Выделение ТЭЦ-5 дополнительных 500 млн рублей из бюджета «ИНТЕР РАО» на подготовку к зиме тоже неспособно «перевернуть» сложившееся положение: осваивать их будет попросту некому — «абы кого» пригласить для ремонта оборудования не получится, поскольку такая деятельность обладает определенной спецификой, а подготовить своих специалистов предприятие за короткий срок не сможет (достаточно продолжительное обучение и длительное время «вхождения» в профессию диктует свои условия).

По словам Евгения Белова, успешно разрешить все скопившиеся проблемы удастся только при участии федеральных властей: вопрос престижа профессии и достойной оплаты труда энергетиков уже давно нуждается в обсуждении с первыми лицами Правительства РФ — ведь в своей беде Омская область не одинока. Кроме того, в особом контроле нуждается и обслуживание теплосетей: обеспечить надежное теплоснабжение удастся только при обязательном выполнении необходимых работ, а не «выборочном».

«Важно способствовать повышению уровня престижа и мотивации
работников энергетики как ведущей отрасли развития экономики, предусмотреть опережающие темпы ее развития, народного хозяйства, обеспечить обязательное выполнение определенных работ по замене труб магистральных тепловых сетей» — отмечает Евгений Белов.

Некоторые шаги для решения этой проблемы предпринимались в 2000-х годах: тогда в Омске появился департамент муниципального заказа, чьи специалисты должны были заниматься комплексной закупкой труб для ремонта тепломагистралей, от всех городских учреждений, но инициатива не «прижилась» — даже на определенные успехи и перспективы сотрудничества Омска и поставщиков. И, как отмечает Евгений Белов, сейчас муниципальные учреждения вынуждены значительно переплачивать за поставки необходимых запчастей, закупая их буквально на «рынке» — в полтора-два раза дороже возможной стоимости.

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#Илья Скобин#Ремонт#Омск#Теплоснабжение#Отопление#Зарплата#Бюджет#Профессия#Новости#Энергетика#Трубопроводы#ТЭЦ-5
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