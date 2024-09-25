«Бомба» в домах омичей. Риск отключений ТЭЦ-5 сохранится и этой зимой

Совокупность сложившихся проблем, в конечном итоге, приводит к тому, что качество и количество ремонтных мероприятий на коммуникациях и оборудовании объектов генерации сильно ухудшается: надежное теплоснабжение Омска, по всем нормативам, требует замены 15-20 километров трубопроводов в год. Но сейчас «ТГК-11» успевает обслужить не более 2-3 километров, что приводит к регулярному накоплению новых рисков — по словам Евгения Белова, это «атомная бомба» которая может «сдетонировать» в любой день зимы.