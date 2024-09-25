«Бомба» в домах омичей. Риск отключений ТЭЦ-5 сохранится и этой зимой

Posted 25 сентября, 14:48
Published 25 сентября, 14:48
Modified 25 сентября, 14:50
Updated 25 сентября, 14:50
Свое видение обстановки, сложившейся на ТЭЦ-5, Евгений Белов рассказал «Коммерческим вестям» — опытный энергетик особенно отметил плачевное состояние коммуникаций и серьезные кадровые проблемы предприятия.
В частности, Евгений Белов отмечает, что «100% готовность» к отопительному сезону, о которой недавно сообщалось, сомнительна — городские сети вступят в зиму с серьезным комплексом обострившихся проблем, способных повлиять на функционирование коммуникаций и работу оборудования электростанций. О гарантиях отсутствия отключений отопления посреди заморозков говорить не приходится:
«ТЭЦ-5 не узнать: когда-то чистая передовая электростанция буквально за десять лет превратилась в запущенную, всю в угольной пыли, там участились повреждения оборудования», — отмечает экс-глава «Омскэнерго».
Причиной подобного стечения обстоятельств Евгений Белов называет резкое сокращение ремонтного и эксплуатационного персонала станций: основные производства, обеспечивающие работу «ТГК-11», потеряли порядка 250 человек — с 2013 года численность специалистов сократилась в 2,4 раза (с 1249 до 1048 чел). Среднесписочная численность предприятия тоже серьезно «обвалилась», потеряв около тысячи специалистов (в 2013 году работу станции и коммуникаций обеспечивал 1581 человек — против 442 в настоящее время).
Однако работы меньше не становится: по словам Евгения Белова, за период с 2015 по 2024 год нагрузка на рабочих увеличилась на 20% — а в отрасли ремонтного персонала это становится особенно критичным, недопустимым явлением.
На отток персонала повлияло снижение заработной платы: по словам экс-главы «Омскэнерго», последние 6 лет темпы прироста в зарплатах энергетиков были значительно ниже общерегионального уровня. И, как отмечает Евгений Белов, эта тенденция только усилилась — за последние 2 года «отставание» возросло с 2 до 8%.
«Люди держались за рабочие места, на предприятиях создавались и развивались рабочие династии, быть энергетиком считалось почетным. Отсюда вытекала и высокая дисциплина, и ответственность, качество работ. А чубайсовская реформа привела к тому, что престиж технических специальностей резко упал», — отметил Евгений Белов.
Рынок труда в Омской области предлагает востребованным в энергетике специалистам более привлекательные условия на других предприятиях: так например, зарплата, предлагаемая электросварщикам «ТГК-11», не выдерживает никакой конкуренции с другими компаниями — разрыв может достигать порядка 200%. И подобная, весомая разница (от 15 до 100%) отмечается в 7 из 10 востребованных должностей.
Совокупность сложившихся проблем, в конечном итоге, приводит к тому, что качество и количество ремонтных мероприятий на коммуникациях и оборудовании объектов генерации сильно ухудшается: надежное теплоснабжение Омска, по всем нормативам, требует замены 15-20 километров трубопроводов в год. Но сейчас «ТГК-11» успевает обслужить не более 2-3 километров, что приводит к регулярному накоплению новых рисков — по словам Евгения Белова, это «атомная бомба» которая может «сдетонировать» в любой день зимы.
Выделение ТЭЦ-5 дополнительных 500 млн рублей из бюджета «ИНТЕР РАО» на подготовку к зиме тоже неспособно «перевернуть» сложившееся положение: осваивать их будет попросту некому — «абы кого» пригласить для ремонта оборудования не получится, поскольку такая деятельность обладает определенной спецификой, а подготовить своих специалистов предприятие за короткий срок не сможет (достаточно продолжительное обучение и длительное время «вхождения» в профессию диктует свои условия).
По словам Евгения Белова, успешно разрешить все скопившиеся проблемы удастся только при участии федеральных властей: вопрос престижа профессии и достойной оплаты труда энергетиков уже давно нуждается в обсуждении с первыми лицами Правительства РФ — ведь в своей беде Омская область не одинока. Кроме того, в особом контроле нуждается и обслуживание теплосетей: обеспечить надежное теплоснабжение удастся только при обязательном выполнении необходимых работ, а не «выборочном».
«Важно способствовать повышению уровня престижа и мотивации
работников энергетики как ведущей отрасли развития экономики, предусмотреть опережающие темпы ее развития, народного хозяйства, обеспечить обязательное выполнение определенных работ по замене труб магистральных тепловых сетей» — отмечает Евгений Белов.
Некоторые шаги для решения этой проблемы предпринимались в 2000-х годах: тогда в Омске появился департамент муниципального заказа, чьи специалисты должны были заниматься комплексной закупкой труб для ремонта тепломагистралей, от всех городских учреждений, но инициатива не «прижилась» — даже на определенные успехи и перспективы сотрудничества Омска и поставщиков. И, как отмечает Евгений Белов, сейчас муниципальные учреждения вынуждены значительно переплачивать за поставки необходимых запчастей, закупая их буквально на «рынке» — в полтора-два раза дороже возможной стоимости.