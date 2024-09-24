В Омской области леса стали препятствием для постройки завода по деревопереработке

Posted 24 сентября, 08:43
Published 24 сентября, 08:43
Modified 24 сентября, 08:49
Updated 24 сентября, 08:49
В Тарском районе столкнулись с неожиданными трудностями при запуске нового предприятия по глубокой переработке древесины. Дело в том, что участок, отведенный под строительство завода, оказался не совсем свободным: он граничит с лесами. Эту информацию озвучила председатель комитета по экономике и управлению муниципальной собственностью Мартынова Елена, как говорится в сообщении группы «Тара360º | Новости Тары».
Районные власти не отчаиваются и уже подписали соглашение с компанией «Томлесдрев», которая будет инвестировать в проект 5,5 млрд рублей. Проект будет реализован в два этапа: к 2025 году планируется запустить лесопильное производство, а к 2028 году — производство ДСП и ЛДСП.
Проект амбициозный: благодаря ему обещают создать сотни новых рабочих мест, увеличить налоговые поступления и в целом поднять экономику района. В свою очередь, это станет стимулом для экономического роста территории.
Глава района Лысаков Евгений, считает, что успешная реализация плана станет ключевым фактором в укреплении экономической базы региона. Однако для этого необходимо решить вопрос с земельным участком, что требует тесного взаимодействия с государственными органами и службами. Власти района уверены, что при совместных усилиях с областным правительством и «Томлесдревом» им удастся решить все проблемы и реализовать проект в запланированные сроки.
Как ранее сообщил Город55, транспортная прокуратура Красноярского края передала в Куйбышевский районный суд Омска уголовное дело против пары контрабандистов, которые подделали таможенные декларации, что позволило им незаконно вывезти около 17 тысяч кубометров леса через границу.