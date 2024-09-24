В Омской области леса стали препятствием для постройки завода по деревопереработке

В Тарском районе столкнулись с неожиданными трудностями при запуске нового предприятия по глубокой переработке древесины. Дело в том, что участок, отведенный под строительство завода, оказался не совсем свободным: он граничит с лесами. Эту информацию озвучила председатель комитета по экономике и управлению муниципальной собственностью Мартынова Елена, как говорится в сообщении группы «Тара360º | Новости Тары».