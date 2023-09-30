Томский инвестор намерен запустить проект по лесопереработке в Омской области

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
В агентстве развития и инвестиций Омской области рассказали о совещании с представителями ООО «Томлесдрев». Члены регионального правительства под руководством зампредседателя Дмитрия Ушакова обсудили строительство завода по производству фанеры.
Инвестору рассказали о трех земельных участках на севере Омской области, которые можно использовать для заводских комплексов, а также о лесных участках для заготовки древесины.
«Предприятие планирует реализовать два крупных инвестиционных проекта по созданию новых предприятий деревообрабатывающей промышленности на территории Омской области. Объемы инвестиций — 500 млн и 5 млрд рублей», — сообщил гендиректор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.
«Томлесдрев» — крупнейшее лесоперерабатывающее предприятие Томской области. С появлением завода в регионе должны появиться до 800 рабочих мест.
Ранее Город55 писал о строительстве передвижного асфальтобетонном заводе. Его хотят возвести в Троицком сельском поселении. Особенность в том, что это мобильное предприятие будет возможно поставить рядом с объектом строительства.