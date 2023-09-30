Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:46

Published Сегодня, 03:46

Modified Сегодня, 03:53

Updated Сегодня, 03:53

иллюстрация

Томский инвестор намерен запустить проект по лесопереработке в Омской области

30 сентября 2023, 03:46
Фото: Город55
иллюстрация
Пока не уточняется, где может располагаться предприятие.

В агентстве развития и инвестиций Омской области рассказали о совещании с представителями ООО «Томлесдрев». Члены регионального правительства под руководством зампредседателя Дмитрия Ушакова обсудили строительство завода по производству фанеры.

Инвестору рассказали о трех земельных участках на севере Омской области, которые можно использовать для заводских комплексов, а также о лесных участках для заготовки древесины.

«Предприятие планирует реализовать два крупных инвестиционных проекта по созданию новых предприятий деревообрабатывающей промышленности на территории Омской области. Объемы инвестиций — 500 млн и 5 млрд рублей», — сообщил гендиректор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

«Томлесдрев» — крупнейшее лесоперерабатывающее предприятие Томской области. С появлением завода в регионе должны появиться до 800 рабочих мест.

Ранее Город55 писал о строительстве передвижного асфальтобетонном заводе. Его хотят возвести в Троицком сельском поселении. Особенность в том, что это мобильное предприятие будет возможно поставить рядом с объектом строительства.

В Омском районе появится модульный асфальтобетонный завод
Узнать подробнее
#Бизнес#Омск#Омская область#Завод#Строительство#Инвестор#Новости#Древесина#Алина Ясинская
Подпишитесь
Дождь, туман и тепло. Омичам рассказали, какой будет погода в начале октября
Сегодня, 06:19
Омичам приходят предписания о поверке счетчиков воды. Объясняем, что с ними не так
Вчера, 08:37
Отличились. Два ресторана в Омске попали в список 50 лучших по Сибири
Сегодня, 07:39
Больной и худой. Пес хаски захватил омскую мастерскую и запретил сотрудникам работать
Сегодня, 04:20
В Омске госэкспертиза одобрила проект реконструкции дороги по бульвару Архитекторов
Сегодня, 05:35