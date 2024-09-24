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Posted 24 сентября, 12:28

Published 24 сентября, 12:28

Modified 24 сентября, 12:31

Updated 24 сентября, 12:31

В 25 районах Омской области подали тепло в жилые дома

Становится все теплее. Еще в 25 районах Омской области включили отопление

24 сентября 2024, 12:28
Фото: 1MI

В 25 районах Омской области подали тепло в жилые дома

Сейчас тепло поступает почти в 3 000 домов Омской области, завтра отопление дадут еще в четырех районах.

Сегодня Виталий Хоценко сообщил о включении отопления в 25 районах Омской области, среди них оказались следующие: Азовский, Большеуковский, Знаменский, Исилькульский, Калачинский, Кормиловский, Крутинский, Любинский, Марьяновский, Муромцевский, Называевский, Нижнеомский, Одесский, Оконешниковский, Омский Павлоградский, Полтавский, Саргатский, Седельниковский, Тарский, Тевризский, Тюкалинский, Черлакский и Шербакульский.

Сейчас тепло поступает в 2 896 жилых домов и 2 158 социальных учреждений. Работы по подключению продолжаются, завтра отопительный сезон начнут Горьковский, Колосовский, Нововаршавский и Таврический районы.

Напомним, что сейчас в Омске тепло поступает в 1 415 домов, при этом в сотнях построек еще не включили отопление, так как не завершены работы на теплосетях.

Сначала сады и школы. Еще в двух районах Омской области запускают отопление
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