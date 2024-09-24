Становится все теплее. Еще в 25 районах Омской области включили отопление

Posted 24 сентября, 12:28
Published 24 сентября, 12:28
Modified 24 сентября, 12:31
Updated 24 сентября, 12:31
Сегодня Виталий Хоценко сообщил о включении отопления в 25 районах Омской области, среди них оказались следующие: Азовский, Большеуковский, Знаменский, Исилькульский, Калачинский, Кормиловский, Крутинский, Любинский, Марьяновский, Муромцевский, Называевский, Нижнеомский, Одесский, Оконешниковский, Омский Павлоградский, Полтавский, Саргатский, Седельниковский, Тарский, Тевризский, Тюкалинский, Черлакский и Шербакульский.
Сейчас тепло поступает в 2 896 жилых домов и 2 158 социальных учреждений. Работы по подключению продолжаются, завтра отопительный сезон начнут Горьковский, Колосовский, Нововаршавский и Таврический районы.
Напомним, что сейчас в Омске тепло поступает в 1 415 домов, при этом в сотнях построек еще не включили отопление, так как не завершены работы на теплосетях.