Омская полиция развеяла слухи о связи с борделем Екатеринбурга

Posted 24 сентября, 03:05
Published 24 сентября, 03:05
Modified 24 сентября, 03:11
Updated 24 сентября, 03:11
Правоохранительные органы в Омске опровергают информацию о том, что следователь омского гарнизона Елена Игнатенко якобы «крышевала» бордель со скрытыми камерами, расположенный на улице Мамина-Сибиряка, 52, сообщает «КП-Екатеринбург».
Как пишут в СМИ, 17 сентября общественники провели рейд, в результате были задержаны администратор и две сотрудницы заведения, а также обнаружен телефон с базой клиентов, содержащей более тысячи контактов. В помещениях борделя действительно были установлены скрытые видеокамеры.
Скандал разгорелся, когда одна из задержанных позвонила по номеру, записанному как «Следователь из Омска». Это вызвало множество вопросов о возможной коррупции. Однако в полиции пояснили, что звонок был инициирован не сотрудницей салона, а следователем для вызова девушки на допрос по делу об организации проституции.