Омская полиция развеяла слухи о связи с борделем Екатеринбурга

Скандал разгорелся, когда одна из задержанных позвонила по номеру, записанному как «Следователь из Омска». Это вызвало множество вопросов о возможной коррупции. Однако в полиции пояснили, что звонок был инициирован не сотрудницей салона, а следователем для вызова девушки на допрос по делу об организации проституции.