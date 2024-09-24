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Posted 24 сентября, 03:05

Published 24 сентября, 03:05

Modified 24 сентября, 03:11

Updated 24 сентября, 03:11

Иллюстрация

Омская полиция развеяла слухи о связи с борделем Екатеринбурга

24 сентября 2024, 03:05
Фото: 1MI
Иллюстрация

В омской полиции опровергли причастность к свердловскому борделю

Как оказалось, местная следователь звонила коллегам из Омска с целью вызвать на допрос.

Правоохранительные органы в Омске опровергают информацию о том, что следователь омского гарнизона Елена Игнатенко якобы «крышевала» бордель со скрытыми камерами, расположенный на улице Мамина-Сибиряка, 52, сообщает «КП-Екатеринбург».

Как пишут в СМИ, 17 сентября общественники провели рейд, в результате были задержаны администратор и две сотрудницы заведения, а также обнаружен телефон с базой клиентов, содержащей более тысячи контактов. В помещениях борделя действительно были установлены скрытые видеокамеры.

Скандал разгорелся, когда одна из задержанных позвонила по номеру, записанному как «Следователь из Омска». Это вызвало множество вопросов о возможной коррупции. Однако в полиции пояснили, что звонок был инициирован не сотрудницей салона, а следователем для вызова девушки на допрос по делу об организации проституции.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Задержание#Новости#Екатеринбург#Свердловская область#Рейд#Следователь#Правоохранительные органы
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