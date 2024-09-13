Обманул на миллион. В Омске задержали липового работодателя-ставочника

Как уточнили в прокуратуре, он также предлагал свои «услуги» знакомым, взимая от 50 000 до 300 000 рублей в зависимости от должности. Все собранные деньги он потратил на ставки в букмекерских конторах. В ходе следствия мошенник признал вину и возместил 120 000 рублей трем потерпевшим.