Обманул на миллион. В Омске задержали липового работодателя-ставочника

Posted 13 сентября, 03:30
Published 13 сентября, 03:30
Modified 13 сентября, 03:31
Updated 13 сентября, 03:31
В Омске завершено расследование дела о мошенничестве, связанном с трудоустройством в нефтегазовую компанию. 32-летний житель Кировского округа обманул семерых омичей, похитив около 1 миллиона рублей с 2017 по 2022 год, рассказали в омской полиции.
После увольнения он размещал объявления в мессенджерах, предлагая помощь в трудоустройстве за деньги. Первым к нему обратился 24-летний омич, который хотел устроить свою сожительницу на работу. Мошенник попросил 90 000 рублей и обещал решить вопрос, но реальной помощи не оказал.
Как уточнили в прокуратуре, он также предлагал свои «услуги» знакомым, взимая от 50 000 до 300 000 рублей в зависимости от должности. Все собранные деньги он потратил на ставки в букмекерских конторах. В ходе следствия мошенник признал вину и возместил 120 000 рублей трем потерпевшим.
Дело направлено в Кировский районный суд, обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы. Прокуратура продолжает следить за развитием дела.
Ранее Город55 писал о слухах в Омске о том, что по квартирам ходят мошенники, представляясь сотрудниками полиции.