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Posted 13 сентября, 03:30

Published 13 сентября, 03:30

Modified 13 сентября, 03:31

Updated 13 сентября, 03:31

В Омске задержали мошенника-ставочника, который притворялся работодателем

Обманул на миллион. В Омске задержали липового работодателя-ставочника

13 сентября 2024, 03:30
Фото: Изображение Midjourney

В Омске задержали мошенника-ставочника, который притворялся работодателем

Сюжет
Теракт в «Крокус сити холл»
Мужчина пользовался доверием омичей, получал от них крупные суммы денег. Потом вместе с «добычей» он отправлялся проводить время в букмекерских конторах.

В Омске завершено расследование дела о мошенничестве, связанном с трудоустройством в нефтегазовую компанию. 32-летний житель Кировского округа обманул семерых омичей, похитив около 1 миллиона рублей с 2017 по 2022 год, рассказали в омской полиции.

После увольнения он размещал объявления в мессенджерах, предлагая помощь в трудоустройстве за деньги. Первым к нему обратился 24-летний омич, который хотел устроить свою сожительницу на работу. Мошенник попросил 90 000 рублей и обещал решить вопрос, но реальной помощи не оказал.

Как уточнили в прокуратуре, он также предлагал свои «услуги» знакомым, взимая от 50 000 до 300 000 рублей в зависимости от должности. Все собранные деньги он потратил на ставки в букмекерских конторах. В ходе следствия мошенник признал вину и возместил 120 000 рублей трем потерпевшим.

Дело направлено в Кировский районный суд, обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы. Прокуратура продолжает следить за развитием дела.

Ранее Город55 писал о слухах в Омске о том, что по квартирам ходят мошенники, представляясь сотрудниками полиции.

Лжеполицейские приходят к омичам в квартиры и грабят их: правда или фейк
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Прокуратура#Мошенничество#Новости#Теракт в «Крокус сити холл»
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