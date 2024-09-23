Смертельный ужин. Трагедия в сибирском селе унесла жизни четырех детей

Семья, состоящая из шести человек, вечером 20 сентября приготовила ужин из пельменей и курицы, купленных в ближайшем магазине. На следующее утро родители начали испытывать симптомы сильного отравления — тошноту и рвоту. Состояние детей ухудшалось стремительно. Несмотря на все усилия врачей, в субботу скончались шестилетняя девочка и 13-летний мальчик. В воскресенье трагедия продолжилась — не стало 11-летней девочки, а в понедельник утром умер последний из детей, 12-летний мальчик.