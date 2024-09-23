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Posted 23 сентября, 07:23

Published 23 сентября, 07:23

Modified 23 сентября, 07:31

Updated 23 сентября, 07:31

Четверо детей в сибирском селе погибли после ужина с пельменями и курицей

Смертельный ужин. Трагедия в сибирском селе унесла жизни четырех детей

23 сентября 2024, 07:23
Фото: 1MI

Четверо детей в сибирском селе погибли после ужина с пельменями и курицей

В селе Красная Сопка Красноярского края произошла трагедия: четверо детей из одной семьи погибли после ужина с пельменями и курицей, купленными в местном магазине.

В небольшом селе Красная Сопка, расположенном в Красноярском крае, произошла трагедия. В результате отравления пищей, купленной в местном магазине, погибло четверо детей из одной семьи, как сообщили Новые известия.

Семья, состоящая из шести человек, вечером 20 сентября приготовила ужин из пельменей и курицы, купленных в ближайшем магазине. На следующее утро родители начали испытывать симптомы сильного отравления — тошноту и рвоту. Состояние детей ухудшалось стремительно. Несмотря на все усилия врачей, в субботу скончались шестилетняя девочка и 13-летний мальчик. В воскресенье трагедия продолжилась — не стало 11-летней девочки, а в понедельник утром умер последний из детей, 12-летний мальчик.

Фото: Прокуратура Красноярского края

Родители детей были срочно госпитализированы в тяжелом состоянии. Особую тревогу вызывало состояние матери, которая находилась на девятом месяце беременности. К счастью, беременность удалось сохранить, и сейчас врачи уверяют, что жизни будущего ребенка ничего не угрожает.

Было возбуждено уголовное дело, и началось тщательное расследование причин произошедшего. Из магазина, где были приобретены продукты, изъяли все подозрительные товары для проведения экспертизы.

В настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания, приобретенными в магазине, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества, — отметила прокуратура Красноярского края.

Ранее Город55 сообщил о гибели мужчины от удара током при установке газового котла.

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