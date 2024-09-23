Смертельный ужин. Трагедия в сибирском селе унесла жизни четырех детей

Posted 23 сентября, 07:23
Published 23 сентября, 07:23
Modified 23 сентября, 07:31
Updated 23 сентября, 07:31
В небольшом селе Красная Сопка, расположенном в Красноярском крае, произошла трагедия. В результате отравления пищей, купленной в местном магазине, погибло четверо детей из одной семьи, как сообщили Новые известия.
Семья, состоящая из шести человек, вечером 20 сентября приготовила ужин из пельменей и курицы, купленных в ближайшем магазине. На следующее утро родители начали испытывать симптомы сильного отравления — тошноту и рвоту. Состояние детей ухудшалось стремительно. Несмотря на все усилия врачей, в субботу скончались шестилетняя девочка и 13-летний мальчик. В воскресенье трагедия продолжилась — не стало 11-летней девочки, а в понедельник утром умер последний из детей, 12-летний мальчик.
Родители детей были срочно госпитализированы в тяжелом состоянии. Особую тревогу вызывало состояние матери, которая находилась на девятом месяце беременности. К счастью, беременность удалось сохранить, и сейчас врачи уверяют, что жизни будущего ребенка ничего не угрожает.
Было возбуждено уголовное дело, и началось тщательное расследование причин произошедшего. Из магазина, где были приобретены продукты, изъяли все подозрительные товары для проведения экспертизы.
В настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания, приобретенными в магазине, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества, — отметила прокуратура Красноярского края.
Ранее Город55 сообщил о гибели мужчины от удара током при установке газового котла.