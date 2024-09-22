Омское правительство начало поиск официантов для мероприятий в гостинице на Березовой

Posted 22 сентября, 07:37
Published 22 сентября, 07:37
Modified 22 сентября, 07:39
Updated 22 сентября, 07:39
20 сентября, на одной из популярных интернет-площадок для поиска работы появилось новое предложение трудоустройства — от хозяйственного управления правительства Омской области: органы власти нуждаются в официантах для обеспечения комфорта гостей банкетов, выездных мероприятий и фуршетов.
Как отмечается в информации о вакансии, рассмотрят все кандидатуры — опыт подобной деятельности желателен, но есть возможность трудоустройства и без него. За свои услуги потенциальные соискатели смогут получать 35-45 тыс рублей.
Кроме того, работодатель обещает и целый ряд преимуществ: работать предстоит в живописном месте — гостиничном комплексе на улице Березовой 2/1, гибкий график в пределах смен «два через два», а также регулярные медицинские осмотры.
Большая часть информации об условиях работы посвящена различным выплатам, на которые смогут претендовать соискатели: это и ежегодная материальная помощь, единовременные выплаты по случаю бракосочетания, «пополнения» в семье и болезни, а также различные премии.
Отметим, что по адресу, указанному в объявлении, расположен комплекс «Березовая-2». В 2019 году он был выкуплен региональным правительством у Романа Абрамовича для организации встречи президентов Российской Федерации и Республики Казахстан.