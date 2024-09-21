Испортили место для отдыха. Омичи попросили мэрию убрать свалки в Чкаловском поселке

Posted 21 сентября, 07:12
Published 21 сентября, 07:12
Modified 21 сентября, 07:21
Updated 21 сентября, 07:21
В паблике «Омск ВК» жители Чкаловского поселка рассказали о плачевном состоянии местного соснового бора. По словам омичей, место для отдыха и занятий спортом превратилось в свалку мусора, это подтверждают и фотографии.
«Администрация города Омска, разберитесь с несанкционированными свалками в сосновом бору за Чкаловским поселком. Место для прогулок и занятия спортом кто-то „нехороший“ превратил в помойку», — рассказал автор жалобы.
На обращение отреагировали в министерстве природы Омской области и сообщили, что после проверки информация о свалках подтвердилась. Теперь проблему должна устранить городская администрация.
«Земельный участок, на котором расположены отходы не разграничен, поэтому обязанности по ликвидации несанкционированной свалки отходов возлагаются на органы местного самоуправления. Министерством направлено письмо в администрацию города Омска для ликвидации мест несанкционированного складирования отходов», — сообщили в ведомстве.
Напомним, что недавно в омских Нефтяниках загорелась мусорная свалка, столб черного дыма было видно из разных точек города. Позже в МЧС рассказали, что возгорание произошло в садовом товариществе «Садовод», пламя распространилось на 100 кв. м.