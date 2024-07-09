«Ждем катастрофу?»: омичи сообщили об огромной несанкционированной свалке в Чукреевке

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Омичи сообщили о несанкционированной свалке в поселке Чукреевка. Пост появился сегодня, 9 июля, в паблике «Омск ВК».
«В апреле уже был пост с видео где КамАЗ выгружает мусор на это поле. Администрация города Омска лишь отписывается, взывая к бдительности граждан, сообщать о подобных правонарушениях. Но устранять это безобразие никто не собирается! Чего ждем, товарищи? Экологическую катастрофу? Или авиа? Напомню, над этим полем проходит глиссада! У подобных свалок сбиваются большие стаи птиц в поисках пропитания, они угрожают самолетам, идущим на посадку», — рассказали омичи.
На приложенных фото видно, что на территорию выбрасывают как строительный, так и бытовой мусор. На участке также видны горы из стеклянных и пластиковых бутылок.
В мэрии сообщили, что в настоящее время на исполнении находятся 34 судебных решения о ликвидации несанкционированных свалок, в том числе в Чукреевке.
«Ориентировочный объем бюджетных ассигнований, необходимых для выполнения данных работ, составляет 144,8 млн рублей. Бюджетом города Омска в 2024 году предусмотрено на данные цели 10 млн рублей. Работы по ликвидации данной свалки возможно выполнить при достаточном финансировании», — рассказали в администрации.
Ранее жители Омской области пожаловались на опасную свалку с ртутью. Она находится в Шербакульском районе. Содержание ртути превышает допустимые нормы в 125 раз.