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«Ждем катастрофу?»: омичи сообщили об огромной несанкционированной свалке в Чукреевке

9 июля 2024, 07:23
Фото: 1MI
Иллюстрация

Жители омской Чукреевки рассказали об огромной свалке рядом с элитным поселком

В мэрии собщили, что уберут отходы, как только на это будут выделены деньги.

Омичи сообщили о несанкционированной свалке в поселке Чукреевка. Пост появился сегодня, 9 июля, в паблике «Омск ВК».

«В апреле уже был пост с видео где КамАЗ выгружает мусор на это поле. Администрация города Омска лишь отписывается, взывая к бдительности граждан, сообщать о подобных правонарушениях. Но устранять это безобразие никто не собирается! Чего ждем, товарищи? Экологическую катастрофу? Или авиа? Напомню, над этим полем проходит глиссада! У подобных свалок сбиваются большие стаи птиц в поисках пропитания, они угрожают самолетам, идущим на посадку», — рассказали омичи.

На приложенных фото видно, что на территорию выбрасывают как строительный, так и бытовой мусор. На участке также видны горы из стеклянных и пластиковых бутылок.

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Фото: Омск ВК

В мэрии сообщили, что в настоящее время на исполнении находятся 34 судебных решения о ликвидации несанкционированных свалок, в том числе в Чукреевке.

«Ориентировочный объем бюджетных ассигнований, необходимых для выполнения данных работ, составляет 144,8 млн рублей. Бюджетом города Омска в 2024 году предусмотрено на данные цели 10 млн рублей. Работы по ликвидации данной свалки возможно выполнить при достаточном финансировании», — рассказали в администрации.

Ранее жители Омской области пожаловались на опасную свалку с ртутью. Она находится в Шербакульском районе. Содержание ртути превышает допустимые нормы в 125 раз.

«Превышает норму в 125 раз». В Омской области за год не ликвидировали свалку с ртутью
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#Евгений Игишев#Общество#Экология#Омск#Нарушения#Свалка#Финансирование#Бюджет#Загрязнение#Ликвидация свалок#Птицы
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